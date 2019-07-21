影／大叔恍神連撞5車 車頭撞凹成這樣繼續開

2019-07-21 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市蕭姓男子在上月底開車行經南區台中路時，疑因精神不濟，直接衝向路旁停放在機車格內的4輛機車，隨後再波及一輛貨車，蕭的轎車車頭也裝凹到全毀，但蕭非但沒有留在現場，反而開車逃逸，不過蕭的轎車車牌就掉落在現場，警方調閱監視器發現，蕭車的車頭受損狀況嚴重，也驚訝「撞成這樣還能開走？」警方循線通知蕭到案，警方詢問後，依法將全案函送開罰。

台中市第三警分局交通分隊在上月23日上午10時許獲報，林姓男子證稱，他停放在南區台中路貨車遭不明車輛撞上，往前推進4、5公尺，路旁機車行的4輛待售機車也撞到全倒，現場只留下撞擊殘骸、一塊轎車車牌，他將車牌交給警方，希望找出肇事者。

除了從車牌著手調查，一方面也立即調閱監視器，發現店家的監視器將肇事過程全都錄，也通知涉案的蕭姓男子（55歲）到案說明。