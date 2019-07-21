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影／大叔恍神連撞5車 車頭撞凹成這樣繼續開

2019-07-21 10:53聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市蕭姓男子在上月底開車行經南區台中路時，疑因精神不濟，直接衝向路旁停放在機車格內的4輛機車，隨後再波及一輛貨車，蕭的轎車車頭也裝凹到全毀，但蕭非但沒有留在現場，反而開車逃逸，不過蕭的轎車車牌就掉落在現場，警方調閱監視器發現，蕭車的車頭受損狀況嚴重，也驚訝「撞成這樣還能開走？」警方循線通知蕭到案，警方詢問後，依法將全案函送開罰。

台中市第三警分局交通分隊在上月23日上午10時許獲報，林姓男子證稱，他停放在南區台中路貨車遭不明車輛撞上，往前推進4、5公尺，路旁機車行的4輛待售機車也撞到全倒，現場只留下撞擊殘骸、一塊轎車車牌，他將車牌交給警方，希望找出肇事者。

除了從車牌著手調查，一方面也立即調閱監視器，發現店家的監視器將肇事過程全都錄，也通知涉案的蕭姓男子（55歲）到案說明。

蕭到案時辯稱，當時因精神不濟才會撞上路旁車輛，但對於警方詢問為何肇事後卻選擇逃逸，蕭不發一語，全案將依違反道交條例，函送台中市交通事件裁決處開罰。根據道交條例，汽機車肇事後，雖無人傷亡，卻未依規定處置者可罰1000元以上3000元以下罰鍰，逃逸者吊扣駕照1個月至3個月。

台中市蕭姓男子上月底開車恍神，行經南區台中路時直接衝撞路旁的4輛機車與1輛貨車，...
台中市蕭姓男子上月底開車恍神，行經南區台中路時直接衝撞路旁的4輛機車與1輛貨車，蕭車牌掉落在現場。記者陳宏睿／翻攝
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台中市蕭姓男子上月底開車恍神，行經南區台中路時直接衝撞路旁的4輛機車與1輛貨車，...
台中市蕭姓男子上月底開車恍神，行經南區台中路時直接衝撞路旁的4輛機車與1輛貨車，蕭肇事後逃逸，被店家監視器拍下。記者陳宏睿／翻攝
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台中市蕭姓男子上月底開車恍神，行經南區台中路時直接衝撞路旁的4輛機車與1輛貨車，...
台中市蕭姓男子上月底開車恍神，行經南區台中路時直接衝撞路旁的4輛機車與1輛貨車，受波及機車倒成一片。記者陳宏睿／翻攝
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台中市蕭姓男子上月底開車恍神，行經南區台中路時直接衝撞路旁的4輛機車與1輛貨車，...
台中市蕭姓男子上月底開車恍神，行經南區台中路時直接衝撞路旁的4輛機車與1輛貨車，蕭在肇事後逃逸。記者陳宏睿／翻攝
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台中市蕭姓男子上月底開車恍神，行經南區台中路時直接衝撞路旁的4輛機車與1輛貨車，...
台中市蕭姓男子上月底開車恍神，行經南區台中路時直接衝撞路旁的4輛機車與1輛貨車，貨車車尾受損。記者陳宏睿／翻攝
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台中市駕照
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