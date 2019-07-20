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北市大火燒民宅 婆媳獲救但媳婦失去心跳仍在搶救

2019-07-20 23:52聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

台北市中山北路四段一處鐵皮屋民宅，今天近10點發生大火，警消獲報趕抵現場，火勢正強烈燃燒，消防陸續增派人力搶救，20分鐘後救出一名80歲老婦，生命徵象穩定，但8分鐘後，又發現一女受困屋內，救出後失去呼吸心跳，正在馬偕醫院搶救。

警方證實，目前搶救中的女子，是老婦的媳婦，年約40歲。

消防指出，媳婦當時倒臥房內，經由水線布線搜救，才強力救出，而這次火警共出動15輛消防車，50名人力，火勢約半小時後撲滅，現場初判燃燒面積約60平方公尺，燒毀家俱及雜物，財損及起火原因仍待調查。

台北市中山北路四段一處鐵皮屋民宅，今天近10時發生火警。記者蔡翼謙／翻攝
台北市中山北路四段一處鐵皮屋民宅，今天近10時發生火警。記者蔡翼謙／翻攝
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台北市中山北路四段一處鐵皮屋民宅，今天近10時發生火警。記者蔡翼謙／翻攝
台北市中山北路四段一處鐵皮屋民宅，今天近10時發生火警。記者蔡翼謙／翻攝
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媳婦大火
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