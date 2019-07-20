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遊戲中學習防溺知識 桃消防局辦創意闖關活動

2019-07-20 19:18聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

暑假期間戲水活動多，桃園市政府消防局第一救災救護大隊今日在八德區廣豐新天地舉辦「水域救援親子體驗營」，首次結合趣味闖關活動，讓大朋友、小朋友從遊戲中學習水域安全、防溺等知識，能有足夠的能力來保護自己。

桃園市近3個月共有10件溺水案，為因應暑假期間戲水民眾增多，這次的「水域救援親子體驗營」活動設計除有小劇場以外，更搭配最近在孩童間很夯的歌曲「 Baby Shark 」來活絡氣氛，大湳分隊長張宏暐表示，該體驗營每年夏天都會舉行，但這次最特別的是，首次由整個第一救護大隊共同承辦大型闖關活動。

闖關活動讓參與者化身為小勇士，在5名領航小夥伴，包括海龜、海馬、章魚、海豚及鯨魚的帶領下，逐步完成一系列闖關活動、救出受困的水滴公主，藉由多元化消防宣導使民眾提升防災意識。關卡共分為5大區域，分別為「手擲乾坤-水域救援器材操作」、「即刻救援-水滅火器操作及防火避難問答」、「妙手回春-救護CPR及AED操作」、「心有靈犀-認識水域救援器材」、「消防小學堂-住警器暨居家用火用電安全」，希望能藉由這一系列宣導活動強化民眾的水域安全意識、降低溺水機率。

桃園市政府消防局第一大隊大隊長賴志忠表示，隨暑期到來，天氣日漸炎熱，從事水上活動若遇有人員溺水應牢記救溺五步「叫、叫、伸、拋、划」，首先第一步「叫-為大聲呼叫」、緊接第二步「叫-為呼叫119、118、110、112」、接續為「伸-利用竹竿、樹枝延伸物」、第四步「拋-拋送球、繩、瓶等漂浮物」、最後為「划-利用大型浮具船、浮木、救生圈、救生浮標、保麗龍等划至岸上」。

桃園市政府消防局第一救災救護大隊今日在八德區廣豐新天地舉辦「水域救援親子體驗營」...
桃園市政府消防局第一救災救護大隊今日在八德區廣豐新天地舉辦「水域救援親子體驗營」，讓民眾從遊戲中學習水域安全知識。圖／大湳分隊提供
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桃園市政府消防局第一救災救護大隊今日在八德區廣豐新天地舉辦「水域救援親子體驗營」...
桃園市政府消防局第一救災救護大隊今日在八德區廣豐新天地舉辦「水域救援親子體驗營」，讓民眾從遊戲中學習水域安全知識。圖／大湳分隊提供
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桃園市政府消防局第一救災救護大隊今日在八德區廣豐新天地舉辦「水域救援親子體驗營」，讓民眾從遊戲中學習水域安全知識。圖／大湳分隊提供
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溺水親子海龜
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