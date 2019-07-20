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新北市加強大豹溪流域稽查 防止民眾戲水發生意外

2019-07-20 16:31聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市三峽大豹溪過去曾多次發生民眾溺水事件，因此為保障民眾戲水安全，政府相關單位近年來除了加強宣導，同時也配合民間救難團隊落實水域管理工作，希望能讓意外發生降到最低；新北市副市長謝政達也在今天下午視察大豹溪流域，同時感謝及慰問救難團體的協助。

新北市政府已針對三峽大豹溪公告水域限制及禁止水域遊憩活動範圍、種類及時間等進行法令公告，今天下午由新北副市長謝政達率消防局、警察局、觀光旅遊局、三峽區公所等市府團隊辦理視察行程，落實水域管理工作。

市府除規劃編排消防及民間救難團體人員在三峽大豹溪水域處駐點警戒，另外由新北市觀光局、經濟發展局、法制局、消防局及警察局組成的「水安聯合巡查小組」，也針對公告水域加強稽查，遇惡劣天候時得禁止民眾下水，保障民眾安全。

謝副市長表示，目前大豹溪水域駐點警戒勤務每日要動員132人次，除了消防人員駐點11處，還有民間救難團體協助駐點17處；從4月份迄今，民間救難團體已成功救起4名溺水民眾，因此特別感謝民間團體的協助。

新北市府則表示，未來將透過學校教育，配合民眾需求與環境發展，以創新的思維、熱情的態度整合相關單位，同時善用救生志工與民間資源，強化各項災害搶救能力。

新北市副市長謝政達視察大豹溪，同時慰問並感謝民間救難團體在救災工作上的協助。記者...
新北市副市長謝政達視察大豹溪，同時慰問並感謝民間救難團體在救災工作上的協助。記者巫鴻瑋／翻攝
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新北市副市長謝政達視察大豹溪，同時慰問並感謝民間救難團體在救災工作上的協助。記者...
新北市副市長謝政達視察大豹溪，同時慰問並感謝民間救難團體在救災工作上的協助。記者巫鴻瑋／翻攝
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警察溺水
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