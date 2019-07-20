霹靂特警攻破詐欺機房「手熱熱的」縫3針照逮人

2019-07-20 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



外界俗稱的「霹靂小組」台中市警局保大特勤中隊，執行逮捕詐欺機房勤務，小隊長吳啟欣破門攻堅當下未察覺左手遭玻璃割傷，勤務完成後才發現「手怎麼熱熱的」，送醫檢查左手背有2公分傷口、縫合3針後無礙。吳坦言，攻堅過程完全沒發現自己已受傷，所幸傷勢無礙，也感謝長官第一時間慰問。

台中市警察局保安大隊特勤中隊，也就是外界俗稱的「霹靂小組」，除執行一般勤務，另一項重要工作就是支援刑警大隊執行轄區內重大暴力、槍毒等掃蕩攻堅任務，以及轄內舉辦花博、國慶晚會、跨年晚會等大型活動，擔任本市第一線反恐警力。

本周二，特勤中隊支援台中市第二警分局執行詐欺機房攻堅，鎖定崇德路一棟商業大樓，清晨7點多以專業破門武器將玻璃門破壞，警方直搗辦公室並逮捕以林男為首共20名嫌疑人，依法移送。

勤務結束後，特勤中隊小隊長吳啟欣發現，「左手怎麼熱的？」，打開手套發現左手手背在破門時遭玻璃碎片劃傷，因專注於勤務執行忽略自己傷勢，所幸送醫檢查，左手手背有2公分傷口、縫合3針後無礙。