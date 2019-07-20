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40公斤巨石橫禍1死 台8臨37線中橫便道管制

霹靂特警攻破詐欺機房「手熱熱的」縫3針照逮人

2019-07-20 13:41聯合報 記者林佩均╱即時報導

外界俗稱的「霹靂小組」台中市警局保大特勤中隊，執行逮捕詐欺機房勤務，小隊長吳啟欣破門攻堅當下未察覺左手遭玻璃割傷，勤務完成後才發現「手怎麼熱熱的」，送醫檢查左手背有2公分傷口、縫合3針後無礙。吳坦言，攻堅過程完全沒發現自己已受傷，所幸傷勢無礙，也感謝長官第一時間慰問。

台中市警察局保安大隊特勤中隊，也就是外界俗稱的「霹靂小組」，除執行一般勤務，另一項重要工作就是支援刑警大隊執行轄區內重大暴力、槍毒等掃蕩攻堅任務，以及轄內舉辦花博、國慶晚會、跨年晚會等大型活動，擔任本市第一線反恐警力。

本周二，特勤中隊支援台中市第二警分局執行詐欺機房攻堅，鎖定崇德路一棟商業大樓，清晨7點多以專業破門武器將玻璃門破壞，警方直搗辦公室並逮捕以林男為首共20名嫌疑人，依法移送。

勤務結束後，特勤中隊小隊長吳啟欣發現，「左手怎麼熱的？」，打開手套發現左手手背在破門時遭玻璃碎片劃傷，因專注於勤務執行忽略自己傷勢，所幸送醫檢查，左手手背有2公分傷口、縫合3針後無礙。

第二警分局分局長高誌良當天立即到保大特勤中隊慰問，感謝特勤中隊支援協助任務完成；署政署駐區督察高元光也代表警政署慰問吳的傷勢，並提醒同仁安全第一。

台中市警局保大特勤中隊除執行一般勤務，也支援刑警大隊執行轄區內重大暴力、槍毒等掃...
台中市警局保大特勤中隊除執行一般勤務，也支援刑警大隊執行轄區內重大暴力、槍毒等掃蕩攻堅任務。圖／台中市警察局保大特勤中隊提供
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警政署駐區督察高元光(右)、特勤中隊長李榮夫(左)、保大副大隊長陳政隆(左二)，...
警政署駐區督察高元光(右)、特勤中隊長李榮夫(左)、保大副大隊長陳政隆(左二)，慰問受傷的小隊長吳啟欣(右二)。圖／台中市警察局保大特勤中隊提供
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台中市警局保大特勤中隊除執行一般勤務，也支援刑警大隊執行轄區內重大暴力、槍毒等掃...
台中市警局保大特勤中隊除執行一般勤務，也支援刑警大隊執行轄區內重大暴力、槍毒等掃蕩攻堅任務。圖／台中市警察局保大特勤中隊提供
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台中市詐欺跨年晚會
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