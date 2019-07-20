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任達華被刺爆血　網曝真相竟是「捅錯人」？

5歲男童立志從警 撿5元堅持1周 親送波麗士

2019-07-20 12:13聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市5歲男童與家人外出遊玩撿到5塊錢，男童立志從警，跟母親盧了一周「我要把錢交給警察伯伯」，母親知道金額小怕造成警察困擾，但不敵兒子強烈的「警察使命感」，送到派出所受理。員警不因金額小拒絕，更完成男童心願，並建立拾金不昧的教育概念。

詹姓男童母親說，本月初全家人到遊樂園遊玩，5歲的詹小弟在園區內撿到5塊錢，因謹記家庭教育，撿到錢要送到派出所，而且兒子從小對警察工作相當尊敬且嚮往，回家後每天盧她要將錢送到派出所交給警察。

詹母礙於工作忙碌，又怕金額太小打擾警方辦公，但最終還是拗不過兒子請求，本月14日中午抽空帶著兒女到台中市警局第三分局立德派出所，沒想到警方非但沒有因為金額太小拒絕，更配合完成詹小弟的小小心願，同時給予孩子們建立「拾金不昧」的教育觀念。

第三警分局指出，依據警政署拾得遺失物作業規定，價值500元以下的拾得物，非證件、信用卡、記名票證等物品，民眾可以自行保管1個月後就取得所有權；如果民眾堅持送交警察局，警方將秉持為民服務精神代保管1個月後通知拾得人領回。

立德所警員詹淳守坦言，這是從警以來受理過金額最小的拾得物，但為了一圓小小粉絲的願望，還是十分有耐性且謹慎地幫詹小弟處理，但當詹小弟真的見到警察時，卻又因為怕生不敢說話，經過媽媽的一番鼓勵才順利完成報案手續，並和受理員警拍照留念。

5歲詹小弟(左二)撿到5塊錢拾金不昧，在母親陪同下送到派出所交給警察。記者林佩均...
5歲詹小弟(左二)撿到5塊錢拾金不昧，在母親陪同下送到派出所交給警察。記者林佩均／翻攝
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