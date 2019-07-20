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半夜馬路變曬衣場、拍電影？道路堆衣已觸法

2019-07-20 11:12聯合報 記者趙容萱╱即時報導

「這也太扯了吧⋯⋯這是台灣嗎？不敢置信？」一名林姓網友發現台中市太平區新興的長億重劃區內，竟然有人在長億六街、永利街口的道路放置衣服，而且是一件件攤平，狀似曬衣服，占用整個慢車道，PO文認為此行為不可取，引起熱議，有的網友懷疑是舊衣回收商所為，還有笑稱是「街頭藝術」，網友KUSO表示，難不成是電影「消失在第七街？」警方說，此行為已觸法，最高處以2400元罰款。

台中市太平區長億重劃區屬於新興重劃區，相關道路已開通，有民眾在重劃區內「曬衣」引起關注。有網友表示，看到一名中年男子白天來此鋪衣，應該在曬衣服，也有的網友研判是舊衣回收商所為，還有的人說是「街頭藝術創作，沒有慧根的看不出來」。

更有網友拿電影內容作文章，電影「消失在第七街？」場景一早醒來發現街上只剩人形衣物，卻不見半點人影，就有網友說「難道是外星人？那些人都被消失了？只剩下衣服！」、「人消失了！？」還有人直接聯想「拍鬼片？」

台中市警局太平分局表示，經派員查看，沒有發現有人在馬路上堆放衣服，將持續派員關注及查訪。民眾占用馬路曬衣或堆放物品屬於違法行為，依道路交通管理處罰條例第82條1項1款處置1200到2400元罰款。

一名林姓網友發現台中市太平區新興的長億重劃區內有人在道路放置衣服，PO文認為此行...
一名林姓網友發現台中市太平區新興的長億重劃區內有人在道路放置衣服，PO文認為此行為不可取。圖／翻攝自臉書「我是太平人」
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