半夜馬路變曬衣場、拍電影？道路堆衣已觸法

2019-07-20 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



「這也太扯了吧⋯⋯這是台灣嗎？不敢置信？」一名林姓網友發現台中市太平區新興的長億重劃區內，竟然有人在長億六街、永利街口的道路放置衣服，而且是一件件攤平，狀似曬衣服，占用整個慢車道，PO文認為此行為不可取，引起熱議，有的網友懷疑是舊衣回收商所為，還有笑稱是「街頭藝術」，網友KUSO表示，難不成是電影「消失在第七街？」警方說，此行為已觸法，最高處以2400元罰款。

台中市太平區長億重劃區屬於新興重劃區，相關道路已開通，有民眾在重劃區內「曬衣」引起關注。有網友表示，看到一名中年男子白天來此鋪衣，應該在曬衣服，也有的網友研判是舊衣回收商所為，還有的人說是「街頭藝術創作，沒有慧根的看不出來」。

更有網友拿電影內容作文章，電影「消失在第七街？」場景一早醒來發現街上只剩人形衣物，卻不見半點人影，就有網友說「難道是外星人？那些人都被消失了？只剩下衣服！」、「人消失了！？」還有人直接聯想「拍鬼片？」