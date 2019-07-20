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童衝出被撞飛 搶救10天不治

2019-07-20 00:37聯合報 記者陳斯穎／新竹報導

男童姑姑坐在巷口跟鄰居聊天，沒想到男童自己往馬路衝去。記者陳斯穎／翻攝
男童姑姑坐在巷口跟鄰居聊天，沒想到男童自己往馬路衝去。記者陳斯穎／翻攝
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新竹縣一名六歲男童本月八日因衝出興農街巷口，遭當時開車行經的徐姓男子撞倒，經過十天搶救，男童仍宣告不治。徐男被依過失致死罪嫌函送偵辦，男童父親體諒他當時也是開車接送兒子，大家都不願發生這種事，不會苛責對方。

本月八日下午約四點五十分，男童搭娃娃車返回竹東鎮住處巷口，男童姑姑到巷口接送。由於男童下車時沒穿鞋，書包也沒背，姑姑從老師手上接過鞋子、書包，坐在巷口騎樓門檻處等男童穿鞋，邊跟鄰居聊天；沒想到男童鞋子穿好、背上書包後，就往馬路衝去，正好被行經的汽車撞倒，姑姑跟鄰居連忙上前查看。

救護人員到場後，發現男童頭部有撕裂傷、鼻子滲血，且昏迷對痛沒反應，立即送到馬偕醫院急救。醫師檢查發現男童有出血、瞳孔放大情況，腦幹受損嚴重，無法開刀治療，建議轉院到林口長庚腦神經外科，當天家屬就帶著男童連夜直奔林口長庚醫院。經十天治療，男童還是沒有好轉，只能靠呼吸器和升壓藥維持生命，十八日凌晨約兩點過世。

男童爸爸哽咽表示，兒子活潑好動，喜歡走來走去，徐男當天也是開車接送孩子，對撞到兒子也相當自責，且徐男事發後也很關心男童狀況，不但陪同就醫、也到醫院探望，只希望這樣的憾事不要再發生。

不少當地居民指出，興農街因可連接快速道路，有不少車輛來往，發生車禍的巷口沒有設置紅綠燈和減速標誌，常常有車速過快的問題，轉彎處也常有違規停車，造成視線死角。

當地榮華里里長林子丞表示，縣府工務處下周五將進行現場會勘，希望能解決市中心連接快速道路，轉彎或直線車速過快的問題，並通知派出所加強取締違規停車，竹東鎮公所近期也在人行道、轉彎處裝設黃色立桿禁止停車，避免憾事再發生。

林口長庚馬偕醫院車禍人行道
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