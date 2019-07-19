砂石車撞路旁2車波及電桿 員林市今晚送肉粽被迫改道

2019-07-19 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



洪姓男子今天下午駕駛35噸重砂石車，沿員林市山腳路往南行駛到林厝派出所附近時失控肇禍，拉扯路邊的台電電桿傾斜約45 度。記者何烱榮／攝影 分享 facebook 30歲洪姓男子今天下午3點左右駕駛砂石車，沿員林市山腳路往南行駛時，突然傳出「碰」一聲衝撞聲音，讓一時恍神的洪男驚嚇到坐在駕駛座上全身發抖，講不出話來，原來砂石車失控後衝撞路邊停放的2輛車子，還拉扯電線造成電桿傾斜，造成附近交通大堵塞。

唯一幸運的是，1輛被撞成「車餅」、1輛被「剷高」的車子都是多年的老車，也沒造成人員傷亡，員林警方趕到現場處理及疏導交通，洪男的酒測值是零；台電洪男向警方說，他開車中突然恍神，砂石車失控偏向右側，聽到撞擊聲才驚醒。

出事地點在員林市山腳路與崙雅巷口附近，因電線被嚴重拉扯，有2支並排的電線桿傾斜約45度，台電公司彰化區營業處說，因電線沒被扯斷，更換電桿需要很長時間，考慮快到下班交通尖峰時段和家庭煮晚餐時間，到晚上7時才斷電施工，預定11時前完工恢復供電，已派車到附近宣傳停電時間，讓住家和商店提早因應。

有一件巧合的事，林厝里日前有一住家有人上吊尋短，在臉書員林在地社團公告19日晚上10時舉辦「送肉粽」儀式，路線由石佛公前往北，到浮圳路紅綠灯往上接山脚路南下，到東西向76號道路轉西，一路送到鹿港海邊火花丟到海裡，這段時間請民眾迴避。

林厝里里長蕭富子說，台電從晚上7時開始在出事的山腳路地點封路施工搶修，已與喪家溝通，希望改道。