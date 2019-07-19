開店驚見西瓜刀以為兇殺案 警調監視器兇手竟是牠

2019-07-19 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市成功一路134巷今天有一家雜貨店，老闆娘開門時驚見一把西瓜刀橫躺在店門口，嚇了一大跳，很緊張，鄰居趕快幫她報警。警方到場調監視器後，發現竟然是一隻附近的黑狗咬來的，當時還有套著刀套，黑狗還把刀套咬出來，還有一大堆手套，不是青少年械鬥，鄰里也才鬆了一口氣，虛驚一場，但也對黑狗會咬刀嘖嘖稱奇。

光華里長陳世豐說，今天上午8點多里民反映，開店時發現門口竟然有把西瓜刀，非常地驚嚇，很緊張，他趕去現場看真的有刀，因此報警來處理， 因為附近晚上有一些店家，懷疑是青少年或酒店械鬥留下的，擔心有兇殺案，員警立即查處理。但調監視器查看，證實原來兇手是狗狗。

監視器在今天上午8時20分，拍下一隻黑狗先咬一些手套來店門口，接著又回去咬刀子來，當時還有套著刀套，在店門口咬著把弄西瓜刀，後來有人經過也沒在意。

雜貨店老闆說，一開始以為是有人打架，竟有西瓜刀被丟在大門口，擔心可能有人受傷，沒想到是附近鄰居養的黑狗咬來的，實在很神奇。老闆娘表示，以前狗就咬過垃圾、還有燒餅等吃的東西來，沒想到這次咬西瓜刀，還把刀套自己咬開，真是太厲害了。