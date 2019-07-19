新竹6歲男童突衝出馬路遭車撞 搶救10天仍不治

2019-07-19 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣竹東鎮8日下午4點多發生一起車禍，一名44歲徐姓男子駕車行經巷口，不慎撞上從巷口衝出的6歲男童，經過10天搶救，男童仍在昨天凌晨宣告不治。檢警昨相驗，初步認定男童是因車禍受到重擊死亡，訊後將徐男依過失致死罪嫌函送偵辦。

男童當天下午約4點50分搭娃娃車返回住處，男童的姑姑到巷口接送，由於男童下車時沒有穿鞋，書包也沒背，姑姑便從老師手上接過鞋子、書包，之後坐在巷口騎樓門檻處等男童穿好鞋，順便跟鄰居聊天，沒想到男童鞋子穿好、背上書包後，就自己往馬路衝去，正好被行經的汽車撞倒，姑姑跟鄰居連忙上前查看。

救護人員到場後，發現男童頭部有撕裂傷、鼻子滲血，且昏迷對痛沒反應，立即送到馬偕醫院急救，醫師檢查發現男童有出血、瞳孔放大情況，腦幹受損嚴重，無法開刀治療，建議轉院到林口長庚腦神經外科，當天家屬就帶著男童連夜直奔到林口長庚醫院。不過經過10天的治療，男童情況還是沒有好轉，只能靠呼吸器和升壓藥維持生命，昨天凌晨大約2點男童便過世了。

男童爸爸表示，徐男當天也是開車接送孩子，對於撞到男童也相當自責，大家都不願意發生這樣的意外，也不會對徐男太苛責。

而不少當地居民則指出，興農街因可連接快速道路，有不少車輛來往，而發生車禍的巷口沒有設置紅綠燈和減速標誌，常常有車速過快的問題，且轉彎處也經常有違規停車，造成視線死角。