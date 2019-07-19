親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

大貨車撞山壁 打橫卡車道

2019-07-19 01:21聯合報 陳秋雲

圖／台中市消防局提供
圖／台中市消防局提供
分享

台中市和平區東關路昨天發生大貨車撞山壁事故，大貨車頭卡在山壁，一度橫跨車道，台八線谷關段前交通受阻，一人飛出車外，包括駕駛共兩人受傷送醫。

台中市
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

2月嬰哭不停 父當街猛巴頭

2019-07-19 01:16

宅急「騙」 詐團傳簡訊竊電子錢包

2019-07-19 01:04

未做好警示 防颱抽水管擋路中 19歲騎士枉死

2019-07-19 00:53

半夜騎單車拖著跑 狗吐血亡

2019-07-18 23:47

8個月大女嬰掉落2公尺深駐車坑 台南警消動員救人

2019-07-18 21:26

國3北上大溪、鶯歌路段 6車追撞3輕傷

2019-07-18 20:43

影／颱風遠離浪大 萬里翡翠灣衝浪客被勸吹哨上岸

2019-07-18 19:50

小心！跨國網路詐團偽造黑貓宅急便 竊取電子錢包

2019-07-18 17:22

警察暴露檢舉人個資？ 這張製單資料讓網友笑翻

2019-07-18 16:53

北市婦久病輕生 看護見拖鞋淚崩

2019-07-18 16:36

女大生參觀八里垃圾掩埋場 3人被鹼性粉末傷眼送醫

2019-07-18 16:31

「先生親戚來電借錢應急」 婦人5000元美金差點飛了

2019-07-18 16:02

誇張！大貨車撞山壁 車身占山道 兩人傷

2019-07-18 15:43

寶貝賓士愛車被偷 車主懸賞50萬元緝凶

2019-07-18 15:31

詐騙手法推陳出新 老哏「猜猜我是誰」還是有人上當

2019-07-18 15:30

路霸？汽車拋錨停路中 土城警助7旬駕駛推車解圍

2019-07-18 14:46

颱風來臨前搶修屋頂 工人2樓摔落命危

2019-07-18 14:32

防颱沒來也肇禍抽水機沒警示 19歲男撞上身亡

2019-07-18 14:32

台南男子跨越鐵軌 區間車撞上當場死亡

2019-07-18 14:22

熟女初老症？以為機車遭竊 警助她回憶尋愛車

2019-07-18 14:20

幼貓雙耳被切、四肢被砍 嘉市動物守護協會報警抓兇嫌　

2019-07-18 14:19

個性害羞F罩杯「小龍女」徵友 法界：網路陷阱多

2019-07-18 14:16

飼主半夜騎鐵馬拖狗跑到死 黃偉哲震怒譴責

2019-07-18 13:01

報案只能找戶籍地派出所遭質疑踢皮球 警澄清沒吃案

2019-07-18 12:21

迷糊飼主狗放高溫車內 汪犬脫水險變肉乾

2019-07-18 11:31

影／大甲車禍酒駕的沒受傷 沒酒駕的受傷車輪飛

2019-07-18 10:26

颱風沒來一名年輕人卻枉死 雲林疑因抽水機沒警示惹禍

2019-07-18 10:20

遭控拿走滑鼠墊 渣男向少女索討「100次高潮」

2019-07-18 10:15

清水深夜有露鳥男？警方調監視器查證中

2019-07-18 09:23

暗夜遇警盤查撞女警 男子疑吸毒被捕

2019-07-18 09:20

台鐵善化隆田間發生死傷事故 共延誤182分影響5090人

2019-07-18 09:10

台鐵善化=隆田間發生死傷事故 尚未通車

2019-07-18 08:28

台南關仔嶺山區自小客摔落邊坡 4男一女送醫

2019-07-18 08:19

颱風前修屋頂 工人不慎從2樓摔落地面命危

2019-07-18 00:37

住家冷氣機自燃？ 久未清洗釀禍

2019-07-17 23:04

影／彰化福興油漆桶倉庫大火 烈焰沖天

2019-07-17 22:11

新莊1女子持利剪戳人 刺完還大笑離開現場

2019-07-17 21:51

颱風夜不安寧 彰化福興油漆倉庫火警

2019-07-17 21:49
看更多

熱門文章

颱風沒來一名年輕人卻枉死 雲林疑因抽水機沒警示惹禍

2019-07-18 10:20

李婉鈺：被摸胸、被打還被判刑 我是在「中國」嗎？

2019-07-18 06:51

農會女員工才剛聲請保護令 隔天被同居男友狙殺身亡

2019-07-18 16:10

飼主半夜騎鐵馬拖狗跑到死 黃偉哲震怒譴責

2019-07-18 13:01

引進控制泰女來台賣淫 苗警治平專案檢肅10人到案

2019-07-18 17:18

台南關仔嶺山區自小客摔落邊坡 4男一女送醫

2019-07-18 08:19

不放棄！丁守中選舉訴訟二審開庭 法官點出攻防的關鍵

2019-07-18 12:24

遭控拿走滑鼠墊 渣男向少女索討「100次高潮」

2019-07-18 10:15

影／又見虐嬰？半夜連巴嬰兒頭 正義哥看不下去報警

2019-07-18 13:23

台人早上為何不洗澡？他神揭「時間論」鄉民推爆

2019-07-18 13:25

太陽花警察局長殺人未遂案無罪 合議庭：檢察官要重查警察施暴

2019-07-18 11:34

重查太陽花施暴員警 基層警嘆：難道只有挨打的分？

2019-07-18 17:17

他用「血鉛筆」3週調薪7次 網友直呼「求團購！」

2019-07-18 20:57

影╱男子不爽警察攔查 竟狂毆將他暴打到腦震盪

2019-07-18 19:49

台南男子跨越鐵軌 區間車撞上當場死亡

2019-07-18 14:22

小三產女冰箱留母乳漏餡 還帶幼女到元配家找老公

2019-07-18 08:02

警察暴露檢舉人個資？ 這張製單資料讓網友笑翻

2019-07-18 16:53

機車違規右轉被撞後座女子亡 法官以猝不及防判撞人者免賠

2019-07-18 18:29

網聊3個月約見面 留美型男變禿頭大叔

2019-07-18 19:28

「讓票」只開韓國瑜贏 高雄市長選舉賭盤首宗宣判

2019-07-18 15:29

不想讓洋老公知道年紀 70歲婦護照竟「回春16歲」

2019-07-18 17:44

台鐵善化=隆田間發生死傷事故 尚未通車

2019-07-18 08:28

暗夜遇警盤查撞女警 男子疑吸毒被捕

2019-07-18 09:20

報案只能找戶籍地派出所遭質疑踢皮球 警澄清沒吃案

2019-07-18 12:21

8個月大女嬰掉落2公尺深駐車坑 台南警消動員救人

2019-07-18 21:26

中市逢甲商圈瓦斯氣爆 心齋橋餐廳老闆父母獲賠804萬

2019-07-18 12:23

95元雞腿便當被嫌配菜爛又貴 網一看秒懂：有三色豆就不行

2019-07-18 11:17

外帶麵線驚見「大強」泡澡！她心軟不公開店家有理由

2019-07-18 13:14

又見人體運毒！女子運海洛因 在小港機場被逮

2019-07-18 12:03

太陽花賤血民告官殺人未遂 前北市警局長黃昇勇判無罪

2019-07-18 11:13

太陽花黃昇勇無罪 司改會：忽視平庸的邪惡

2019-07-18 13:19

火車內亮刀喊「我要當鄭捷」 男遭起訴預備殺人

2019-07-18 10:43

路上遇身障人士賣口香糖 他的舉動引上千網友讚翻

2019-07-18 12:41

北市婦久病輕生 看護見拖鞋淚崩

2019-07-18 16:36

司改會批黃昇勇無罪是平庸的邪惡 葉毓蘭：誰邪惡？

2019-07-18 17:53

男子涉酒駕遇警 女友推員警反吃官司

2019-07-18 11:38

廚房藏罕見制式手槍「小沙鷹」 他稱：20萬和叔公買的

2019-07-18 13:13

公務車私用！爹貪油料又A保養費卻因兒子騎車違規曝光

2019-07-18 12:20

翁啟惠判申誡提再審敗訴 公懲會駁回

2019-07-18 10:09

女大生參觀八里垃圾掩埋場 3人被鹼性粉末傷眼送醫

2019-07-18 16:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top