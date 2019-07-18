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國3北上大溪、鶯歌路段 6車追撞3輕傷

2019-07-18 20:43聯合報 記者張弘昌╱即時報導

國道3號高速公路北上53公里鶯歌系統，近大溪三峽交界處，今傍晚5點40分許，發生6輛轎車、小貨車追撞，造成3人受輕傷，送新北市板橋亞東醫院，2男、1女傷者意識清醒，因車禍肢體疼痛，國道警到場交管，排除內側車道事故車輛，車流逐漸恢復順暢。

事故現場為4線道，6車連環追撞事故車輛，佔用在內側線車道，事故發生在下班交通尖峰時段，國道警察協助交管，傍晚6點左右迅速排除路障。據了解，受傷3名患者為39歲男性、25歲男性，和一名30歲女性，目前送醫觀察治療中。

國道3號高速公路北上53公里鶯歌系統，近大溪三峽交界處，今傍晚5時40分許，發生...
國道3號高速公路北上53公里鶯歌系統，近大溪三峽交界處，今傍晚5時40分許，發生6輛轎車、小貨車追撞，造成3人受輕傷送醫。記者張弘昌／翻攝
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國道3號高速公路北上53公里鶯歌系統，近大溪三峽交界處，今傍晚5時40分許，發生...
國道3號高速公路北上53公里鶯歌系統，近大溪三峽交界處，今傍晚5時40分許，發生6輛轎車、小貨車追撞，造成3人受輕傷送醫。記者張弘昌／翻攝
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國道3號高速公路北上53公里鶯歌系統，近大溪三峽交界處，今傍晚5時40分許，發生...
國道3號高速公路北上53公里鶯歌系統，近大溪三峽交界處，今傍晚5時40分許，發生6輛轎車、小貨車追撞，造成3人受輕傷送醫。記者張弘昌／翻攝
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國道警察
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