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苗警掃蕩暴力幫派 首腦統促黨幹部落網

2019-07-18 19:03中央社 苗栗縣18日電

苗栗檢警為淨化選前治安，掃蕩黑道幫派，今天宣布瓦解40歲賴姓男子為首的暴力犯罪集團。賴男身兼統促黨幹部，集團涉嫌長期從事暴力圍事、強逼旗下外籍女子賣淫，全案依法送辦。

苗栗縣警察局刑警大隊今年3月起，鎖定轄內黑道幫派分子經常活動聚集處所長期蒐證，昨天統合各分局逾擺名警力，分持拘票、搜索票，在苗栗、後龍、頭屋、南庄等鄉鎮市共25處所同步搜索拘提，檢肅治平專案主嫌賴姓男子及9名集團成員到案。

苗栗縣刑警大隊副大隊長陳健民今天受訪指出，主嫌賴姓男子（40歲）長期在苗栗市霸佔地盤，從事恐嚇、恃強勒索，對特種行業收取保護費，如有不從即糾眾砸店，另強逼旗下外籍女子賣淫等不法犯行。

據了解，賴男身兼統促黨徐驤黨部主委，因特殊政黨身分備受矚目，涉嫌透過不法集團引進觀光簽證來台的泰國女子，加以控制賣淫，此次行動共查獲13名泰籍女子，其中1人疑是變性人，有人聲稱被迫賣淫，但也有人曾在臉書上po出炫富照，疑似藉此吸引其他同鄉來台從事色情工作賺皮肉錢。

警方查緝行動直搗苗栗市西勢美地區私娼寮，除13名泰籍女子外，另帶回應召站台籍業者及工作人員5男1女共6人一併偵辦，查扣二級毒品安非他命、吸食器、手機、現金、機票、本票、帳冊、保險套、潤滑液等贓證物。

警方表示，全案依涉嫌違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法、毒品危害防制條例、恐嚇取財、妨害風化等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦；外籍女子則移送移民署苗栗專勤隊收容。

賣淫毒品幫派
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