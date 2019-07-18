新北中和公寓住宅起火 沙發焚燬無人受傷

2019-07-18 17:56 中央社 新北18日電



新北市中和區一處傳統公寓2樓，今天下午發生火警。經搶救，已經在下午4時44分將火勢撲滅。火場為客廳沙發被燃燒起火，幸虧起火戶沒人在家，無人受傷。

新北市府消防局表示，下午4時28分據報，中和區秀峰街119巷一處4層樓水泥建築公寓2樓冒出火煙。

原先報案人表示，疑似有3人在屋內。消防局不敢大意，立即派遣人員與車輛前往搶救。

火勢在下午4時44分被撲滅，燃燒客廳3平方公尺，沙發被焚燬。經搜索，2樓起火戶無人在內，無人員受傷。起火原因等待調查。