警察暴露檢舉人個資？ 這張製單資料讓網友笑翻

2019-07-18 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



有網友將車輛遭檢舉的照片公布網路，並留言質疑「直接把舉發人名字寄給被檢舉人有沒有違反個資？」，引發網友熱議。有網友直接打臉發文者說，「舉發人就是警員」、「您知道檢舉人與舉發人是不同的嗎？」。台中市警局第三分局證實，照片中製單資料的「舉發人」是任職於健康所的廖姓警員，警方不可能將檢舉人個資曝光，呼籲錯誤資訊切忌以訛傳訛。

今天下午，網友「David Ajs」在臉書「爆料公社二館(官方粉專專屬)」發出一張警方發出的製單資料、另一張違規車輛照片，不滿寫下：「直接把舉發人名字寄給被檢舉人有沒有違反個資？」，甚至標記「台中市警察局」，引發網友討論。

眼尖網友發現，發文者在意的「舉發人」其實是製單的警員，並非「檢舉人」，網友留言，「3299是員警編號」、「那是警察的名字」、「先生，您知道檢舉人與舉發人是不同的嗎」、「我都覺得尷尬了」，也有網友質疑發文者可能仇警「原來是帶風向的喔」。

製單資料上顯示，這起檢舉車輛違規時間發生在今年5月28日下午5點多，位於台中市南區美村南路191巷口，違規事實是「不依規定駛入來車道」，5月29日遭民眾檢舉，由廖姓警員製單舉發。

台中市警察局第三分局表示，該製單資料上的「舉發人」是任職健康所的廖姓警員，廖姓警員姓名前方還有他的警職編號，警方絕不會透漏檢舉人個資。

今年1月起，交通部修正《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，檢舉交通違規案採「實名制」，檢舉人除須留下姓名、電話外，還須附上身分證字號，避免匿名檢舉造成的查證困難。