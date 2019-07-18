「阿嬤吃荔枝噎到！」 台南消防員施救挽回一命

2019-07-18 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「阿嬤吃荔枝噎到，一顆已經自己吐出來，但還有一顆卡住吐不出來。」台南市消防局永華分隊日前獲報，派遣救護車馳援，抵達南區現場2樓，隊員柯盛堃、陳譽文發現80多歲魏姓阿嬤表情痛苦、呼吸困難、嘴唇發紺且全身軟弱，確認為重度異物哽塞，經多次實施哈姆立克法及清除口中異物，經緊急送醫後挽回一條命，「將我母親從鬼門關救回來」兒子為感謝隊員救命之恩，專程到隊致贈感謝錦旗。

魏為表達挽救母親生命的感謝之意，專程本局第六大隊永華消防分隊特贈感謝錦旗，他說，十分感謝台南市政府消防局，在我們最需要幫忙的時候，派遣訓練有素的救護人員，且在第一時間冷靜、準確的處置，將他母親從鬼門關救回來。

永華分隊說，6月30日下午4點半接獲119指揮中心派遣，因吃荔枝造成重度異物哽塞的救護案件。當救護車到達南區廠房鐵門外時，家屬迅速指引救護人員前往2樓阿嬤所在位置，並同時告知「阿嬤吃荔枝噎到，一顆已經自己吐出來但還有一顆卡住吐不出來。」表情痛苦、呼吸困難、嘴唇發紺且全身軟弱。

經確認為重度異物哽塞後，柯、陳立即實施哈姆立克法，經過多次哈姆立克及清除口中可見異物流程後，重新評估生命徵象及維持呼吸道暢通，雖此時仍有呼吸及脈搏，葛氏昏迷指數仍處於3分，柯、陳表示，一邊進行氧氣治療、一邊盡速送往郭綜合醫院，而患者在運送過程中漸漸回復意識，且到院後已能主動睜開眼睛並回答問題。