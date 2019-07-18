誇張！大貨車撞山壁 車身占山道 兩人傷

2019-07-18 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市和平區東關路一段今天下午1點左右發生車禍車禍救護，報案人表示，看到有輛大貨車撞山壁，橫在路中，1人飛出車外，包括駕駛共2人受傷送醫。

現場大貨車未翻車，車頭剛好卡在山壁，占滿雙車道，無人受困。現場共2名傷者由和平消防分隊送往豐原醫院醫治。

駕駛黃姓男子29歲,左頰撕裂傷,就診後離院﻿。副駕詹姓男子41歲,額頭深撕裂傷,意識清楚,住院中。