詐騙手法推陳出新 老哏「猜猜我是誰」還是有人上當

2019-07-18 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



詐騙集團騙人理由推陳出新，但老招「猜猜我是誰」還是有人在用，也還有人上當。基隆市警方今天表示，蔡婦接到「乾女兒」來電，說要告知手機號碼變更，並說有急用要借20萬元，蔡婦到銀行要匯款時，行員報警攔阻，才保住蔡婦的20萬元。

基隆警四分局中山派出所警員張森、黃俐嫥日前執行巡邏勤務時，接獲銀行通報，有名婦人臨櫃要匯款，猜測應是遇上詐騙集團，請警方到場協助處理。

兩人到銀行時，看見蔡婦神情慌張，堅持要趕快匯款。員警要她不要著急，並詢問匯款要做什麼用途？蔡婦說，接到乾女兒打來電話，說最近換了手機號碼，打電話來告訴乾媽，後來又說急需用錢，想跟蔡婦借20萬元救急，她才會到銀行匯款給乾女兒。

員警聽完，初步研判是詐騙老哏，阻止蔡婦匯款，再跟蔡婦解說那是詐騙集團慣用的「猜猜我是誰」手法。詐騙集團成員打通電話後，會先謊稱是被害人親友，等取得被害人信任後，再假借各種理由借錢，匯進指定帳號。

蔡婦聽完半信半疑，還是認為的確接到乾女兒來電，而對方急需她的幫助，堅持辦理匯款。

張員對蔡婦說，她的乾女兒既然說是因為換了手機號碼，才打來電話通知，建議蔡婦撥打乾女兒原來的電話，看看還有沒有人接？蔡婦認為有道理，撥了電話，果然是乾女兒接電話，還說沒更換手機號碼，也沒有要借錢。