路霸？汽車拋錨停路中 土城警助7旬駕駛推車解圍

2019-07-18 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市土城警分局頂埔派出所日前獲報，一輛汽車違停在馬路中央，嚴重阻礙交通，員警到場一度以為是汽車違停，準備要開單舉發，年近70歲陳姓駕駛一臉神色緊張向員警求助，才發現原來是汽車拋錨，員警義不容辭協助推車，將汽車移至路邊空曠地點，等待修車廠救援，結束一場汽車拋錨驚魂記。

土城警分局頂埔派出所員警崔浩雲、周繼文及實習女警朱冠諭於7月14日晚上近8時接獲民眾報案，土城區中央路四段與中州路口有汽車違停在路中央，嚴重阻礙交通，一度讓車道擁塞。

員警迅速趕抵發現汽車就停在路口中央立即上前詢問，駕駛陳姓男子表示，車輛突然拋錨無法發動，已聯繫修車廠但也無法立即趕到現場，加上自己年紀快70歲，沒有體力可以推車，進退兩難只能呆坐車上。

員警崔浩雲、周繼文二話不說，捲起衣袖從後方推車，陳男在駕駛座控制方向，女警則站在後方指揮交通，一方面保障人車安全，也可讓後方來車減低慢行。員警合力推近百公尺將車輛推到路邊較空曠地點，不易影響交通，路過民眾還感到很意外怎麼會有警察在路上推著車走，也感到員警的熱心，陳男也十分感激員警的大力幫忙。