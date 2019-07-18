幼貓雙耳被切、四肢被砍 嘉市動物守護協會報警抓兇嫌

2019-07-18 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市動物守護協會日前接獲民眾通知，一隻幼貓遺體遭丟棄在嘉義市家庭教育中心門口，死狀悽慘，協會已報警處理，並祭出高額的獎金懸賞兇嫌。圖／嘉義市動物守護協會提供 分享 facebook 嘉義市動物守護協會日前接獲民眾通知，一隻幼貓遺體遭丟棄在嘉義市家庭教育中心門口，被切除雙耳、砍掉四肢，頭還開了一個洞取出腦組織，手段十分兇殘。該協會提供1萬元獎金懇請民眾提供線索，並報警抓拿虐貓的兇嫌，但案件遲遲未破，協會直指原因卡在附近沒有監視器外，嘉義汽車客運不提供相關影像，讓虐貓兇嫌逍遙法外。

嘉義市動物守護協會理事長吳育才指出，協會日前貼文表示嘉義市有虐貓事件後，許多網友私訊協會告知還有其他流浪貓狗也被類似的手法虐死，讓吳育才憂心，鄭捷、陳進興、龔重安…等造成社會治安嚴重傷害的知名對象，都是從殺害動物開始練習，更何況嘉義此案更是如鄭捷將烏龜殺害後，故意放置同學抽屜的心態一樣 ，施暴後希望可以被看見…「今天是貓狗，之後有可能是其他生命，甚至是人！」

案發地雖地處市區且面積不小，但與刑事鑑識人員採證現場時，才發現公園當地都沒有監視器。而正面對案發處，需停靠等待15分鐘的「高鐵BRT公車」車上的行車記錄器就相形重要！我們報案後，當場與警察立即向該公司提出調帶需求。

協會每天一、二通電話連絡嘉義汽車客運，可是「司機多需要時間」、「承辦人不在座位上」、「稍後回電但最後不回」……等方式推諉不肯提供！至今已過數日，我們唯一能企盼的希望，也就在對方漠然的態度下即將消逝了。