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飼主半夜騎鐵馬拖狗跑到死 黃偉哲震怒譴責

2019-07-18 13:01聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市黃姓男子今天凌晨零點許把所養的1隻中型犬綁在腳踏車上，跟著飼主在東區中華路上跑，好心路人發現狗跟在車後跑、導致狗兒四肢破皮流血受傷，路人指責黃並將受虐狗兒送醫急救，送醫後仍傷重不治，黃辯稱是「遛狗」，但狗兒受虐畫面上傳網路，網友暴怒，揚言要讓黃紅，市長黃偉哲聞訊後十分震怒，指示依法嚴辦。

網友在臉書及轉貼爆料公社，稱台南市黃姓男子中華路半夜虐狗，騎車拖狗跑，四肢都破皮流血了，而且狗還跑到吐血，責備他還死不認錯。飼主說答稱，那是他的狗關你們什麼事？

然而，好心路人強制送狗到醫院，結果狗狗嚴重熱衰竭及失血過多搶救無效過世了，到警局做筆錄還在竊笑，「他想紅就讓他紅」；飼主的舉動及態度讓網友除了對狗不捨外，也因為怒氣難平，貼文也在一夜間瘋狂轉傳。

網友在網路上紛紛留言「謝謝你，有你的正義，讓這垃圾不能為所欲為！阻止了下一個毛孩受害！你是真英雄」，「 狗也是有生命的……換他來被拖看看」、「不愛惜生命終將會有報應」、「拜託把他也拖著跑吧 」、「不想養就讓給別人照顧⋯狗狗在爛主人身上也是很可憐」。

台南市動保處接獲東門派出所及動保人士通知，民眾騎腳踏車拖狗致熱衰竭死亡案，在第一時間派員前往會同警方共同處理，動保處指出，由於本案已造成受害犬隻死亡，涉及刑事責任，將由警方統一蒐集證據後移送地檢署偵辦。

動保處表示，目前本案就現有證據來看，飼主已涉及違反動物保護法第5條第2項第4款及第6條規定，將依動物保護法第25條第1款規定：「違反第5條第2項、第6條或第12條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。」處二年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。因本案涉及刑事責任，故將移送地檢署偵辦。

毛小孩的生命同樣是生命，都是極為珍貴的」市長黃偉哲對於民眾傷害毛小孩致死的行為十分震怒，除指示依法嚴辦外，並呼籲民眾不要有虐待、傷害動物的行為，民眾如果發現有人虐待、傷害動物請立即向動保處或警方通知來即刻處理，避免類似案件再發生，不要再讓毛小孩遭受傷害。

好心路人將狗兒載往動物醫院急救，留下斑斑血跡。圖／翻攝自爆料公社
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黃辯稱是「遛狗」，不以為然的態度令網友火大。圖／翻攝自爆料公社
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路人指責黃並將受虐狗兒送醫急救，送醫後仍傷重不治。記者邵心杰／翻攝
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