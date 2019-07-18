報案只能找戶籍地派出所遭質疑踢皮球 警澄清沒吃案

2019-07-18 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林高姓縣民在臉書社團「斗六人文社交圈」PO文指稱，他的姊姊到斗六警察分局報案，未料被值班員警回應，報案只能到戶籍地所屬的派出所，讓他質疑是踢皮球，引發網友熱議；警方今天澄清，當天已受理並無吃案。

高在臉書寫道，請問各位有報過案的人，他的姊姊日前到斗六分局報案，結果值班員警說報案只能到戶籍地所屬的派出所 才能報案，也就是古坑的東和派出所才能報案，請問全台灣的警察局要報案還要分戶籍地嗎？

那高雄人如果在高雄無法發大財北漂到台北想報案，還要回高雄才能報案嗎？有沒有警察可以解釋一下為何報案只能到戶籍地，是吃案還是踢皮球..還是要PO爆料公社才能報案？

他也說，簡單報告一下他的姊姊從事粉霧眉工作，有個假帳號在30幾個臉書社團留言批評姊姊，甚至直接將把大頭貼換成他姊姊的照片，因此姊姊只是想報案有人惡意毀謗，但員警卻說這要到戶籍地報案，讓他覺得報案會有分戶籍地才能報案的類別嗎？

此文一出，立刻引發熱議，網友們紛紛留言，「根本是吃案」、「太誇張了！」、「打太極無誤」、「開紅單就沒再分區域」、「呵呵，就吃案啊...」、「申訴吧」。