迷糊飼主狗放高溫車內 汪犬脫水險變肉乾

2019-07-18 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



近日高溫炎熱，台中市有飼主帶著狗兒外出訪友，卻將愛犬雪納瑞放在車內，白天車廂高溫飆破35度，有民眾擔心狗狗脫水中暑，連忙報警。警方見狗兒體力不支、不停喘息，以警用電腦聯繫上飼主，順利將狗兒救出，立即補充水分、降溫。

本周日下午4點多，台中市警局第三分局東區分駐所接獲報案，有飼主將一隻雪納瑞關在高溫車內，毛小孩焦躁不安，擔心發生憾事，請警方協助救出疑似脫水的毛小孩。

員警賴維國、鍾弘光抵達公園東路，發現一輛黑色轎車後座有隻狗兒，後座兩側窗戶有留一小道縫隙讓狗兒喘息，但白天炎熱高溫，車廂溫度飆破35度，車內沒有飲用水讓狗兒補充水分，狗兒體力明顯下降、不停喘氣。

警方檢視車輛繳費單已停放近1個小時，現場以警用小電腦聯繫不上車主，員警趕緊回派出所利用「警用車籍查詢系統」連絡上女車主，女車主表示，車輛借給男性友人開，且已經將車輛開走，車內狗狗沒事。警方再回現場查看，車輛確實已經離開。

警員不忘提醒女車主，寵物獨自留在車內，可能造成牠們的焦慮，進而慌張衝撞產生危險，也可能因車內空氣不流通、溫度過高，導致牠們脫水中暑，甚至是熱衰竭死亡。