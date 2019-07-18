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清水深夜有露鳥男？警方調監視器查證中

2019-07-18 09:23聯合報 記者游振昇╱即時報導

臉書清水小鎮昨天深夜有人PO網提醒，晚上經過台中市清水區菁埔里菁埔路的夜歸婦女要注意，她昨晚就遇到一名露鳥男子，清水警分局今天表示 目前仍在調閱路口監視器畫面查證中，追查是否有這名男子，如果有將追查證到案。

原PO說，昨晚11點多，她經過清水區菁埔里菁埔路，看到一名男子騎機車，戴黑色安全帽，穿黑色背心，在小路來回騎，後來停車，女子說，以為對方要問路， 竟露下體。

清水分局表示，女子昨晚打電話到派出所說此事，但未說明詳細地點， 員警再打電話回撥，女子沒接電話，警方已調路口監視器畫面查證中。

臉書昨天深夜有人PO文，提醒清水區有男子露鳥，警方表示查證中。圖/取自臉書清水小...
臉書昨天深夜有人PO文，提醒清水區有男子露鳥，警方表示查證中。圖/取自臉書清水小鎮
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