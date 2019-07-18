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台中男子酒後揮刀 警安撫才落幕

2019-07-18 00:09聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市霧峰區一名婦人晚間回家時，聞到瓦斯味，誤以為今天曾和她吵架的丈夫要自殺，趕緊打119報案。喝了酒的婦人老公突然見消防救人員到達，誤以為消防人員要對他怎樣，拿起鐮刀作勢揮舞，經警方到場安撫，婦人老公才放下鐮刀，讓事情落幕。

據了解，警方晚間9點左右趕到時，問婦人老公拿著刀要做什麼？婦人老公也說不上來，經警方安撫溝通，婦人老公知道警消並非要對他不利，這才放下刀說是誤會了，並回房休息。

台中市
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