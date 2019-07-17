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高雄海音中心傳工安意外 1工人自12公尺屋頂墜地死亡

2019-07-17 20:24聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄海洋文化及流行音樂中心興建工程今天發生工安意外，1名消防工程包商工人羅姓男子自工地高處不慎墜地，送醫後因頭部受創嚴重不治。高市勞檢處會同警方勘查，發覺羅姓工人未勾掛安全鎖，從12公尺高的屋頂失足墜落，已要求案發工地2公尺以上的工程全部停工。

海洋文化及流行音樂中心基地面積約11.43公頃，位在愛河出海口高雄港11到15號碼頭，西臨漁人碼頭、南接新光碼頭、北邊串連愛河沿岸設施，建築體沿碼頭闢建，預訂明年8月完工，將成為高雄文創音樂基地。

今天上午9點左右，55歲的消防工程公司工人正在海音中心海豚館施工，為屋頂管線放樣，不料由12公尺高的屋頂上墜地，經工地工人求救，救護車將他送往阮綜合醫院急救，到今天中午，他仍因頭部著地受創嚴重，顱內出血不治。

高雄市勞檢處會同警方勘查案發現場，發現工地屋頂有安全母鎖，但不知為倳羅姓工人並未勾掛安全鎖，才不慎失足墜落，而且又從下方安全網邊緣掉落，致安全網未起防護作用，羅姓工人才摔落地面。

勞檢處表示，已裁定海音中心海豚館2公尺以上的工程全部停工，待調查案發內容及補強相關作業，經審核符合計畫後才能復工。

正興建中的高雄市「海洋文化及流行音樂中心」。 圖／高雄市新工處提供
正興建中的高雄市「海洋文化及流行音樂中心」。 圖／高雄市新工處提供
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漁人碼頭勞檢愛河
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