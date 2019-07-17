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討生活的無奈！男子兼差透早騎車送羊奶車禍身亡

2019-07-17 17:04聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣一名平時從事家具搬運工的男子，為掙家計，每天一大早兼差送羊奶，16日清晨騎機車送羊奶行經彰化市金馬路與彰新路口時，與一輛轎車發生碰撞事故，送醫不治，這個訊息今天被PO上社群「彰化人小大事」時，網友慨嘆「現實討生活無奈」。

這名48歲男子16日清晨4點45分左右，騎機車送羊乳途中，經過彰化市金馬路與彰新路口，在轉彎時，與由25歲男子駕駛的轎車發生碰撞事故，由於撞擊猛烈，造成汽、機車體都受損，機車零件散落滿地，男騎士倒地，碰一聲巨響，也驚醒附近住戶。

彰化縣消防局接獲報案，救護車趕抵現場，將倒地不起的男騎士送往彰化基督教醫院急救，院方表示，男子到院前已沒有呼吸心跳，經全力搶救仍不治，傷勢集中在頭部胸口瘀傷、胯下左大內側嚴重撕裂傷。

警方調查，這名騎機車的男子與轎車駕駛都沒有酒駕，男騎士是雙薪家庭，太太也有工作，3個小孩老么已上大學，他為了家計，除從事家具搬運工外，還一大早兼差送羊乳，希望多賺點錢，卻在送羊乳途中發生意外。

車禍發生後下，有民眾在臉書社群「彰化人大小事」PO文說，「三更半夜有人睡不著，有人還要為生活打拚，三更半夜金馬路又寛又沒車，吃早餐時大家拿著羊奶看著報紙，都是宅配人員為賺錢送來的…」，道盡升斗小民為了討生活的無奈。

這名PO文者還奉勸用路人說：「當你睡不著開車在路上時，請放輕你的油門，也請宅配員注意自身安危，為大家留下安全的路回家。」

兼差送羊奶男子騎機車彰化市金馬路與彰新路口時，與一輛轎車發生碰撞事故，送醫不治。...
兼差送羊奶男子騎機車彰化市金馬路與彰新路口時，與一輛轎車發生碰撞事故，送醫不治。記者劉明岩／翻攝
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兼差送羊奶男子騎機車彰化市金馬路與彰新路口時，與一輛轎車發生碰撞事故，送醫不治。...
兼差送羊奶男子騎機車彰化市金馬路與彰新路口時，與一輛轎車發生碰撞事故，送醫不治。記者劉明岩／翻攝
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救護車
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