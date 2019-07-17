中央災害應變中心記者會 手語翻譯首次登場

2019-07-17 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



今年第五號輕颱丹娜絲來襲，中央災害應變中心於今日上午8時成立，工作會報會後記者會上首次出現手語同步翻譯，讓聾人與聽障朋友也能即時獲得災害訊息。

每當颱風或重大地震發生時，中央災害應變中心便會立即成立，隨時調度救災資源、掌握災情狀況並發布訊息，使民眾能夠瞭解最新的災情及政府救災進度，並於工作會報後召開記者會說明。