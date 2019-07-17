貨車載小山貓撞倒疏洪道限高門架 司機輕傷

2019-07-17 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



今天上午8時許，1輛小貨車載運小山貓鏟土機行經新北市五股區二重疏洪道，未注意高度限制，撞垮6號越堤道的2.5公尺限高門架，鋼梁掉落把貨車駕駛艙壓到變形，58歲司機一度受困車內。