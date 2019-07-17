台68線車禍路面有油漬 包商延誤清理挨批

2019-07-17 15:40 中央社 新竹縣17日電



屆時平日下午尖峰時段，園區往竹北的經國橋與台68線快速道路匝道口(往竹北方向)新設號誌將啟動運作。圖／縣府提供 分享 facebook

台68線快速道路往新竹市路段今天清晨發生車禍，交通事故造成路面散落轎車零件與油漬。警方交管約2小時，善後處理承包廠商才到場後續清理。

鍾姓民眾現場目擊後指出，警方在現場交管身處險境，包商動作太慢，增加警方執法風險。對此，公路總局新竹工務段表示，因通報上有誤，導致整備時間較久，未來將請承包商檢討改進。

新竹縣警察局竹東分局竹東派出所今天受訪指出，今天清晨3時許，接獲民眾通報在台68線快速道路竹東往新竹市路段約11公里處發生車禍。初步調查，是一名曾姓男子駕車擦撞分隔島後，隨即被後方戴姓男子駕車追撞，所幸兩名駕駛都無大礙。警方將後續釐清事故原因。

竹東分局表示，車禍導致車體受損，事故現場路面有漏油及車體零件散落車道情形，警員立即通知工務段人員到場處理，並在肇事地點後方放置三角錐警示，警方也留在現場指揮交通，直到工務段人員在上午6時許將現場清理完畢後才離開。

不過，路過的鍾姓民眾發現，警方在車禍不久即通知台68線的負責單位，直至清晨5時30分未見相關人員到場清理。他不捨警方在現場為指揮交通，站在車流量大、且車速快的快速道路上，險象環生，批評「包商處理動作太慢，增加警方執法風險。」

對此，公路總局新竹工務段表示，清晨3時44分接到警方通報後，工務段值班人員立即通知包商處理。由於包商要準備相關設備，在清晨4時20分出門後，又被告知現場有大量油漬，包商折返拿木屑，造成時間延誤，但在清晨5時47分抵達現場。

新竹工務段指出，因通報訊息不明確，讓承包商在來回折返中延誤，不過契約上有規定，承包商要在半小時內抵達事故現場。延誤處理的部分，工務段會再檢討改進，也將依照契約懲處包商。