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消防員裝備濕漉漉 八德分隊4千元內DIY出乾衣架烘乾

2019-07-17 15:25聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

近期天氣燥熱，出勤後的裝備皆濕漉漉，桃園市八德消防分隊故而自製烘乾裝備的「消防專用自動乾衣架」，在分隊長李家旻參考國外作品及隊員柯敏雄的製作下，以新台幣4千元內的低成本價格，從市面上可買到的材料中DIY一台可以一次烘乾兩套裝備的設備，不僅造福全隊員，更為全台首例。

消防隊員在出勤過後的裝備總被汗水浸濕，過去出勤回來皆用蔭乾或使用電風扇來弄乾，但仍無法在再次出勤前解決裝備濕透的問題，穿著濕透的裝備出勤對消防員會造成極大的不舒適，分隊長李家旻開始參考國外各式有關消防乾衣架的相關資訊，八德分隊共同討論乾衣架的設計，由於國外制式的乾衣架單價過高，經多次討論後選擇製作成本較低廉、製作方式較簡易的乾衣架，最後由隊員柯敏雄製作成功，現在成為八德分隊出勤回來要爭相排隊、等待烘乾的熱門設備。

柯敏雄表示，「消防專用自動乾衣架」的成本價約為3500元左右，自半年前做好後一直都有在使用、測試及不斷改良，例如手套、鞋子等裝備較容易濕透，該部分乾衣架上的出風口就會設計成小孔徑，孔徑越小，出風越大，讓裝備能速乾。李家旻說，「消防專用自動乾衣架」推出後大受歡迎，現在分隊無論是每日訓練、火警及救溺勤務返隊，隊員都搶著把自己個人防護裝備或水域裝備掛上乾衣架風乾，常常大排長龍，連烘乾都要排隊等待，一套裝備的烘乾時間約為1至2小時。

八德分隊是全台第一個自製「消防專用自動乾衣架」的消防隊，目前新竹及高雄等地也開始陸續跟進，不過設計的「消防專用自動乾衣架」有所不同，有些分隊將曬衣架設計成像掛西裝一樣，一套套掛著烘乾，但八德分隊的自製乾衣架較不佔空間，李家旻表示，由於推出過後大受歡迎，未來不排除設計第二代「消防專用自動乾衣架」，提升設備整體烘乾的強度與效能。

桃園市八德消防分隊故而自製烘乾裝備的「消防專用自動乾衣架」，以新台幣4千內的低成...
桃園市八德消防分隊故而自製烘乾裝備的「消防專用自動乾衣架」，以新台幣4千內的低成本價格，DIY一台可以一次烘乾兩套裝備的設備，為全台首例。記者陳夢茹／攝影
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桃園市八德消防分隊故而自製烘乾裝備的「消防專用自動乾衣架」，以新台幣4千內的低成...
桃園市八德消防分隊故而自製烘乾裝備的「消防專用自動乾衣架」，以新台幣4千內的低成本價格，DIY一台可以一次烘乾兩套裝備的設備，為全台首例。記者陳夢茹／攝影
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桃園市八德消防分隊故而自製烘乾裝備的「消防專用自動乾衣架」，以新台幣4千內的低成...
桃園市八德消防分隊故而自製烘乾裝備的「消防專用自動乾衣架」，以新台幣4千內的低成本價格，DIY一台可以一次烘乾兩套裝備的設備，為全台首例。記者陳夢茹／攝影
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