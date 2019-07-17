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專找台灣女灌迷湯？東區外籍男強迫推銷還性騷

2019-07-17 11:21聯合新聞網 綜合報導

《鏡週刊》今爆出台北街頭近日有家保養品公司，以外籍西裝型男團隊攬客，在強迫推銷之餘還涉及性騷擾；據悉，該家公司的行銷手法和商品早在去年開始，就有不少人在社群網路上討論，還有人分享自己被強迫行銷的恐怖過程，有台灣女子更怒氣沖沖地表示：「是真的覺得台灣女生沒有一點腦子嗎？」

根據《鏡週刊》的訪問結果，該集團在台灣出現已有六年之久，目前在全台已有逾50處行銷點，其中41處皆設在台北市最為精華的東區、信義區及微風信義、新光三越等知名百貨公司，就連五星級飯店也有他們設櫃的地方，許多藝人還為該公司的保養品做過代言。

網友在PTT上陳述自身被誘進店的經驗，強調自己是被一名猛稱自己很漂亮、問「有沒有男朋友」等極盡灌迷湯的外籍男子，拉進去忠孝復興站附近的店裡，在想走的時候被外籍男硬將他們的產品塗在她手上，然後再拉進店內，一邊還對店內的同事說：「This is my girlfriend(這是我的女朋友)」，然後就被一群人給包圍了，負責接手的女同事還說，覺得他很喜歡妳，最後向她說部份產品今日買一送一，然後直接問：「刷卡還是付現？」該名網友最後還是沒掏出錢包，在臨走的時候，赫然發現原本笑迎迎的外籍男，瞬間變成臭臉看著她。

有不少網友更踢爆該公司產品的名稱不是法文，基本上L'c"這個寫法在法文裡是不存在的，卻硬要跟法國巴黎扯上關係，以為台灣女生都這麼好騙嗎，「這種明顯拼錯字，還大剌剌把Paris放在後面的作法，賣的就是有些人崇尚法國品牌的心態嗎？」店家曾辯稱，他們是法國的牌子但在美國生產。

女網友更提供應對方法，包括「避免眼神接觸、繞路、面無表情快步經過，絕對不停留、被塞試用品就丟地上，被塗試用品找別的地方洗掉，如果被性騷擾可以報警，真不幸被拉到櫃上或店內，則絕對不要消費。」

據悉，該家公司的行銷手法和商品早在去年開始，就有不少人在社群網路上討論，還有人分...
據悉，該家公司的行銷手法和商品早在去年開始，就有不少人在社群網路上討論，還有人分享自己被強迫行銷的恐怖過程。示意圖，圖片來源/Ingimage
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