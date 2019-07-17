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苗栗連3起溺水意外 消防局提醒「4不1沒有」安全守則

2019-07-17 08:54聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣卓蘭鎮山區的野溪清澈見底，深水區達2.2公尺，昨天發生一家四口溺水意外，3...
苗栗縣卓蘭鎮山區的野溪清澈見底，深水區達2.2公尺，昨天發生一家四口溺水意外，3人被救起，許男命危在加護病房觀察治療。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣水域活動溺水意外連3起，造成1人死亡，1人命危，1人失蹤，苗栗縣政府消防局特別提醒夏天水域活動旺季，注意「4不1沒有」的安全守則。

消防局指出，45歲許姓男子1家4口昨天到苗栗縣卓蘭鎮山區野溪，疑因撿拾拖鞋，相繼在野溪深水區溺水，妻小3人被救起3，許男昏迷指數3，命危在加護病房觀察中。

此外，前天後龍溪苗栗市河段，彭姓男子（52歲）偕同姪子捕魚，彭男沉入水底，大前天廖姓男子（30歲）乘坐友人皮卡車到大安溪苗栗縣泰安鄉象鼻吊橋河段涉溪，廖男（30歲）協助車子脫困時，疑因滑倒被捲入湍急水流中，下游到士林攔水堰4公里長、寬3、40公尺，河面寬廣，搜救人員至今沒有尋獲廖男。

溺水意外頻傳，消防局提醒戲水安全守則「4不1沒有」，「4不」包括不要單獨下水、不要穿著長褲戲水、不要在飯後或酒後戲水、不要在颱風或豪大雨後戲水，「1沒有」是沒有救生員看守的水域絕對不要下水。

此外，萬一發生溺水，救溺口訣「叫、叫、伸、拋、划」，「叫」大聲求救， 「叫」呼叫119，「伸」利用竹竿、樹枝等延伸物救人，「拋」拋出球、繩、瓶等漂浮物，「划」使用浮具如救生圈划過去救人。

溺水苗栗縣失蹤
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