親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

轉傳蘇貞昌影片 調查局前高雄副處長遭拔官記大過

嗆柯P說謊成性 王世堅：柯向郭招手 郭柯配願當老二

希望弦小提琴手赴戒治所音樂關懷 牧師揭過往激共鳴

2019-07-16 19:16聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

「想用音樂鼓勵失喪的收容人！」高雄市希望弦關懷協會中34名小朋友身背提琴，應基督教更生團契高雄區會邀請，今首次踏入高雄戒治所演奏。牧師以得不到家庭關愛、年少遊走黑白兩道的切身故事為楔子，引導弦樂團在收容人面前拉出「心事誰人知」、「朋友」等曲目，其中，「愛拚才會贏」特別激發共鳴。曲畢，10餘名收容人自願站出，低頭、將手輕放胸口，請牧師給予禱告。

蔡牧師細說，自己求學階段時常作弊，在家還時常與母親起衝突，在重男輕女的家庭中，身為獨子的他倍感壓力，父母早將他視為「缺角」的孩子，優異的姐姐們也看他不順眼，最後進入軍校就讀，從此踏入大染缸，與黑、白兩道都有所互動。看的事情多了，他也因此不相信人性，直到接觸到教會，「生命開始轉變」，也相信只要願意，未來一定有出路。

蔡牧師以自身例子鼓勵收容人「要拚才會贏」，雖然拚搏後不見得一定贏，但不拚絕對沒機會。

曾任台北市立交響樂團團員、隨後赴美進修，長年擔任音樂牧師的希望弦關懷協會召集人劉哲儒在牧師引言鋪陳之下，指揮34名「小」提琴手完成演奏。據了解，劉哲儒退休後返台，仍想發揮音樂專長，於是在美國募得80把小提琴後，就南漂到毫無地緣關係的高雄，陸續在社區找到有心學音樂的孩子們，其中不乏家庭有困境的單親、隔代教養孩子，低價、甚至免費教拉琴。

劉哲儒的妻子，也就是協會孩子們口口聲聲喚的「師母」透露，團內孩子年齡層從大班跨到高中，不少都出身艱困家庭，有孩子的爸爸常進出監所，至今狀況仍不穩定，也有孩子多仰賴隔代祖父母照顧日常生活，但他們仍全心投入學習音樂，有小女孩更努力站上團內首席，她姐姐也曾經是團員之一，如今畢業後也開始工作。看著孩子們登台發光發熱，師母眼中滿是驕傲、欣慰。

劉哲儒表示，學習音樂首重培養自信心，能從一開始什麼都不會，透過練習而逐漸進步，自信心得來不易，技巧反倒是其次；此外，身為弦樂團一員，更能學習與同儕團隊合作，有助情感寄託。希望弦關懷協會常帶孩子們前往兒童醫院、養老院、育幼院等處表演，今首度到戒治所表演，盼能用音樂鼓勵收容人。

希望弦關懷協會今赴高雄市戒治所音樂關懷收容人。記者賴郁薇／攝影
希望弦關懷協會今赴高雄市戒治所音樂關懷收容人。記者賴郁薇／攝影
分享
希望弦關懷協會今赴高雄市戒治所音樂關懷收容人。記者賴郁薇／攝影
希望弦關懷協會今赴高雄市戒治所音樂關懷收容人。記者賴郁薇／攝影
分享
希望弦關懷協會今赴高雄市戒治所音樂關懷收容人。記者賴郁薇／攝影
希望弦關懷協會今赴高雄市戒治所音樂關懷收容人。記者賴郁薇／攝影
分享

交響樂團隔代教養育幼院
對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

影／淡水中正路民宅後方山坡 驚傳未爆彈冒出火花白煙

2019-07-16 18:45

9歲女童在海洋大學游泳池溺水 救生員CPR搶救

2019-07-16 17:58

台南員警輕生 醫師提供觀察徵兆協助避免幫倒忙

2019-07-16 17:09

影／男牆邊尿尿巧遇4女學生經過 被檢舉變態

2019-07-16 16:27

「嗨！Siri打給媽媽」警順利找到手機主人

2019-07-16 16:20

暖警化身穿山甲保母 深夜救援悉心照顧

2019-07-16 15:45

獨／18歲新手女駕駛才剛出險完 倒車又撞警用偵防車

2019-07-16 15:36

失智婦人迷途北車站 暖警助團圓家屬淚崩

2019-07-16 14:32

被Ｕ型下垂電纜線勾到 男大生摔車不治

2019-07-16 14:30

要去鳳山卻來旗山 老阿嬤花9小時到不了兒家

2019-07-16 14:06

派出所出現迷途萌柴犬 女警發揮母愛幫照料

2019-07-16 13:55

卓蘭坪林野溪傳溺水意外 1男子搶救恢復心跳

2019-07-16 13:04

車輛疑失控翻覆 監控設備連根拔

2019-07-16 12:49

本田、豐田正面對撞車頭全毀 網友笑稱旗鼓相當

2019-07-16 12:49

真膳美饌改名重起爐灶 兩派人馬上午僵持門前爆糾紛

2019-07-16 12:47

平板存有女兒可愛回憶卻被老爸弄丟 警熱心尋回

2019-07-16 12:38

奉獻警職42年 邱銘光榮退自嘲：浪跡全台稱霸台中

2019-07-16 12:36

黑紗裙襬遭機車「吃掉」 妙齡女險洩春光尖叫：超可怕

2019-07-16 12:10

台中殯儀館女廁有攝狼？議員批：調內勤就沒事？

2019-07-16 12:05

國中生遇到桃色陷阱 差點被詐8千元

2019-07-16 12:03

起因擋到路 uber eats司機與計程車運將起衝突

2019-07-16 11:22

土城小黃與重機出意外 警籲民眾提供影像協助釐清

2019-07-16 11:21

機車遭置不明包裹 車主防碰瓷求助警方

2019-07-16 11:20

他變裝換車至藝品店開槍 供稱與「黑狗」有糾紛

2019-07-16 10:41

又是倒車撞死人 業者指這個區域最危險

2019-07-16 10:30

大叔酒駕失控自撞路樹 車頭凹陷夾腿喊痛哀嚎

2019-07-16 09:40

彰化阿公倒車不慎 撞死1歲學步小孫子

2019-07-16 09:15

拒酒測重罰18萬！為何這群人覺得繳錢才划算？

2019-07-16 09:00

台中大里大樓住戶起火 3人嗆傷送醫

2019-07-16 08:56

影／網紅交警蔡八郎拍影片教用平安筆 避免堵交通受罰

2019-07-16 07:50

防被詐騙 銀行在ATM對話框警語提醒

2019-07-15 23:56

假檢警騙很大 桃園去年財損1.3億

2019-07-15 23:52

8年前他在救護車接生男嬰 和今天火場救出男童竟同一人

2019-07-15 20:09

違規資源回收場火災 桃園市府控制火勢並將開罰

2019-07-15 19:53

1人捕魚疑溺水 苗消全力搜救中

2019-07-15 17:55

影╱好嚇人！男機車騎士橫越馬路 慘遭轎車撞飛

2019-07-15 17:17

開快車至醫院探視父親翻覆 男子撞路邊車後心虛逃逸

2019-07-15 17:10

影／砂石車左轉撞女騎士 遭捲入車底昏迷住院

2019-07-15 16:34

北市內湖康樂街地面冒火 烏龍施工挖破瓦斯管

2019-07-15 15:20
看更多

熱門文章

8年前他在救護車接生男嬰 和今天火場救出男童竟同一人

2019-07-15 20:09

影／李承翰移靈9旬祖母哭喊不捨 同事痛哭不能自已

2019-07-16 12:50

短褲露美腿！拖車女神吸引全場目光 真相超尷尬

2019-07-15 20:53

彰化阿公倒車不慎 撞死1歲學步小孫子

2019-07-16 09:15

陸客來台吃遍小吃 直呼「非常普通」網戰翻

2019-07-16 10:10

本田、豐田正面對撞車頭全毀 網友笑稱旗鼓相當

2019-07-16 12:49

影／李承翰公祭靈柩覆國旗 同事淚訴：任務結束了

2019-07-16 09:36

殉職鐵路警察今告別式 台南年輕員警上午輕生

2019-07-16 11:06

涉買賣台南土地套利四億 中信老臣張明田聲押

2019-07-16 07:14

拒酒測重罰18萬！為何這群人覺得繳錢才划算？

2019-07-16 09:00

對嫌開槍 警無奈訴說：沒辦法，不開不是他死就是我亡

2019-07-15 23:20

又來！洩密案馬英九無罪定讞 陳師孟要查歷任法官

2019-07-16 10:59

李承翰公祭李佳芬前往致意 雙手合十不願多言

2019-07-16 10:22

黑紗裙襬遭機車「吃掉」 妙齡女險洩春光尖叫：超可怕

2019-07-16 12:10

李承翰告別式 靈柩覆蓋國旗、追晉巡官

2019-07-16 08:59

影／悼念路警李承翰 全國臺鐵各地列車鳴笛三秒

2019-07-16 12:13

起因擋到路 uber eats司機與計程車運將起衝突

2019-07-16 11:22

陸配挾台夫遺囑想「住到死」 房地早易主她連敗

2019-07-16 07:34

「好學生要聽老師話」 教授趁女研究生閉眼偷吻舔耳

2019-07-16 08:01

影／砂石車逼車與逆向交警車全都錄 6千元當場噴飛

2019-07-16 16:32

獨／18歲新手女駕駛才剛出險完 倒車又撞警用偵防車

2019-07-16 15:36

被Ｕ型下垂電纜線勾到 男大生摔車不治

2019-07-16 14:30

女童誤食超商塑膠叉碎片 廠商登門賠償母仍不滿

2019-07-15 21:30

掌摑鄭麗君不起訴 北檢：逾越意見表達合法範圍不可取

2019-07-16 10:02

客人點鹹酥雞以「太油」退單 業者怒：奧客當到爽

2019-07-16 11:14

台中大里大樓住戶起火 3人嗆傷送醫

2019-07-16 08:56

屏監戒護科長遭斷手腳 卸任典獄長：求法務部優先升遷

2019-07-16 13:18

鐵路警察李承翰公祭 退警：「今天公祭明天忘記」

2019-07-16 10:57

鐵警李承翰公祭 「任務結束、一路好走」

2019-07-16 12:33

臉書用假名 身障男騙少女穿薄紗買初夜

2019-07-16 11:21

買房5年才知有人暴斃飄屍臭 他求償法官認定「非凶宅」

2019-07-16 16:59

影／鐵路警察李承翰公祭 同事不捨場面哀戚

2019-07-16 11:08

影／北車兩列車鳴笛三秒 民眾敬禮悼念李承翰

2019-07-16 12:13

大一男與13歲少女嘿咻5次 少女媽上門談判他向警自首

2019-07-16 14:32

機車遭置不明包裹 車主防碰瓷求助警方

2019-07-16 11:20

掌摑文化部長鄭麗君非妨害公務 資深藝人獲不起訴

2019-07-16 09:44

影／向李承翰致敬 台鐵11時40分全台列車鳴笛三秒

2019-07-16 10:42

真膳美饌改名重起爐灶 兩派人馬上午僵持門前爆糾紛

2019-07-16 12:47

影／網紅交警蔡八郎拍影片教用平安筆 避免堵交通受罰

2019-07-16 07:50

傳播小姐上班累倒 醒來驚見裸男壓她身上

2019-07-16 15:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top