希望弦小提琴手赴戒治所音樂關懷 牧師揭過往激共鳴

2019-07-16 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



「想用音樂鼓勵失喪的收容人！」高雄市希望弦關懷協會中34名小朋友身背提琴，應基督教更生團契高雄區會邀請，今首次踏入高雄戒治所演奏。牧師以得不到家庭關愛、年少遊走黑白兩道的切身故事為楔子，引導弦樂團在收容人面前拉出「心事誰人知」、「朋友」等曲目，其中，「愛拚才會贏」特別激發共鳴。曲畢，10餘名收容人自願站出，低頭、將手輕放胸口，請牧師給予禱告。

蔡牧師細說，自己求學階段時常作弊，在家還時常與母親起衝突，在重男輕女的家庭中，身為獨子的他倍感壓力，父母早將他視為「缺角」的孩子，優異的姐姐們也看他不順眼，最後進入軍校就讀，從此踏入大染缸，與黑、白兩道都有所互動。看的事情多了，他也因此不相信人性，直到接觸到教會，「生命開始轉變」，也相信只要願意，未來一定有出路。

蔡牧師以自身例子鼓勵收容人「要拚才會贏」，雖然拚搏後不見得一定贏，但不拚絕對沒機會。

曾任台北市立交響樂團團員、隨後赴美進修，長年擔任音樂牧師的希望弦關懷協會召集人劉哲儒在牧師引言鋪陳之下，指揮34名「小」提琴手完成演奏。據了解，劉哲儒退休後返台，仍想發揮音樂專長，於是在美國募得80把小提琴後，就南漂到毫無地緣關係的高雄，陸續在社區找到有心學音樂的孩子們，其中不乏家庭有困境的單親、隔代教養孩子，低價、甚至免費教拉琴。

劉哲儒的妻子，也就是協會孩子們口口聲聲喚的「師母」透露，團內孩子年齡層從大班跨到高中，不少都出身艱困家庭，有孩子的爸爸常進出監所，至今狀況仍不穩定，也有孩子多仰賴隔代祖父母照顧日常生活，但他們仍全心投入學習音樂，有小女孩更努力站上團內首席，她姐姐也曾經是團員之一，如今畢業後也開始工作。看著孩子們登台發光發熱，師母眼中滿是驕傲、欣慰。