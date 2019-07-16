台南員警輕生 醫師提供觀察徵兆協助避免幫倒忙

2019-07-16 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市永康警分局復興派出所26歲羅姓警員昨天凌晨在派出所7樓自縊，手機留言感謝長官同事關心與表達歉意，還不忘交代未完成公務。資深精神科醫師唐心北身兼台灣憂鬱症防治協會理事，也是台南市憂鬱症關懷協會前理事長，他說，憂鬱病患常有特定生理心理變化，仔細觀察可以發現，較能及早預防惡化避免憾事發生。

唐心北表示，據稱這位往生警員責任感重，易憂鬱的人個性常要求完美，律己甚嚴，一旦遭遇挫折，常過度自責「沒做到自己對自己或別人對自己的期待目標」，較易想不開。

唐心北指出，憂鬱常見生理症狀是睡眠障礙、飲食習慣改變，有些不易入睡或極易醒，有些暴吃或相反厭食，造成短期內體重暴升或暴瘦。

外在行為常能觀察到改變，例如原本開朗的人變內向，不再看電影電視不再唱歌，原有的社交活動都消失，說話聲音低迷、常嘆氣有氣無力，更嚴重的，人生毫無意義的想法、莫名罪惡感常出現，甚至自我傷害。

唐心北提醒民眾，有些人輕生前都會預先準備，交代後事，這特別要注意，例如突然請親友安頓心愛寵物，分送心愛物品。

唐心北說，憂鬱症沒有簡易的量表可以確診，也還不能只以抽血等簡單方式篩檢，不過董事基金會有提供「憂鬱量表」，有助一般民眾了解是否有憂鬱傾向。

他建議，較好的方式是親友的關心，嘗試鼓勵陪同就醫，有些人會說「想開點」、「勇敢面對」之類的簡單安慰話，經常反而造成反效果，憂鬱的人聽到這樣的話，內心不免會想「 我就是沒辦法想開 、就是沒辦法勇敢面對才憂鬱」，聽到這些話反而可能使狀況惡化。

唐心北表示，有無憂鬱症要有專業評估，先排除生理疾病引發，目前已有很多抗憂鬱藥物，療效不差，但通常無法幾天內發揮藥效，有時難免會緩不濟急。