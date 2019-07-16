失智婦人迷途北車站 暖警助團圓家屬淚崩

2019-07-16 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市中正一警分局指出，幫助民眾協尋失蹤家人是警政工作中較溫馨且不可或缺重要的一項，中正一警分局位於交通樞紐的台北車站旁，更是扮演「協尋能力者」的重要角色，其中忠孝西路派出所長期以來對於尋人工作不遺餘力，累積豐富經驗，也曾多次榮獲警政署表揚。

這個月14日，忠西所巡佐王永勤、警員曾宇平擔服巡邏勤務，凌晨3時許在台北車站周邊步廵時，發現一名婦人獨自坐在路邊休息，神色異常且若有所思，員警擔心婦人半夜坐在路邊，恐有生命及財產上安全顧慮，就趨前關心並詢問其年籍資料，透過警政系統查詢婦人年籍資料進行比對，得知婦人走失多日並由其家屬報警協尋中，員警立即聯繫其家屬。

警員曾宇平為免除婦人對陌生環境的恐懼，持續在旁陪伴並安撫婦人，婦人家屬接獲警方來電後，十分感激，立即趕往派出所。其家屬見到失聯婦人，不禁喜極而泣並感謝警方的協助。

家屬向警方表示，婦人因患有精神疾病，時常一人獨自外出，今年7月初外出時，因遲遲未返家，便向鄰近警分局報案求助，婦人走失的這段時間，家人一直擔心婦人的身體狀況，每晚都無法安穩入睡，直到接到警方來電，才終於放下心中大石，對於忠孝西路派出所員警積極為民服務的熱誠，感到十分的感謝和肯定。