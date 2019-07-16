被Ｕ型下垂電纜線勾到 男大生摔車不治
新竹一名林姓男大生10日下午從學校結束暑修騎機車返家，途中行經新竹縣竹北市長青路二段鳳岡大橋前，被電信公司損壞、呈Ｕ型的電纜線絆住胸口摔車，撞到一旁並行的貨車，林男倒在路邊，雖送醫救治，仍在6天後死亡，車禍細節仍待檢警調查釐清。
經查，22歲林男就讀明新科大四年級電子系，他當天結束暑修，騎機車從學校返家，行經竹北市長青路二段鳳岡大橋前，當時天色稍陰，林男車速低於50公里與一輛貨車並行，卻疑似視線遭阻，被一旁Ｕ型下垂的電纜線勾到胸口，整個人向後翻摔車，跟貨車呈反方向倒地，警方到場將林男送醫，雖然他有戴安全帽，仍因腦部遭受撞擊，於今晨死亡。
據了解，該電信公司電纜線是採委外維護管理，每月巡視1至2次，案發當下，委外人員並不知情電纜線已經垂下，至於垂下原因是遭人破壞或被風吹落，仍待釐清。
警方說明，事發當時已接獲民眾報案，指現場有電纜線掉落，警方立即到達現場擺放交通錐，不過當時警員在案發地點對向擺放交通錐，正要過馬路至案發地點，就發生意外。
校方指出，10日下午學校教官接獲通報，得知林男出車禍，立刻前往醫院。學校昨天上午接獲林男情況惡化離世消息，目前會協助家屬辦理學生平安保險理賠，系上師長也會向林男致哀，代表學校提供慰問金。
留言