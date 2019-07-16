卓蘭坪林野溪傳溺水意外 1男子搶救恢復心跳

2019-07-16 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣卓蘭鎮坪林里野溪今天上午傳出溺水意外，45歲許姓男子命危搶救中，警方調查，許男1家4口上午11點17分在民宿前方野溪戲水，突然發生溺水，陳姓男子救起許男的妻小3人，獨不見許男蹤影，民宿吳姓業者下水拉起沉入水底許男，緊急心肺復甦術（CPR）。