車輛疑失控翻覆 監控設備連根拔

2019-07-16 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市消防局救災救護指揮科今天上午7時2分接獲民眾報案，指稱垂楊路與共和路口發生車輛翻覆意外，疑似有起火情形急需救援，立即派遣第二大隊第二分隊及蘭潭分隊救護車及消防車前往救援，所幸駕駛與乘客即時破窗逃出，謹手部被玻璃割傷，車禍原因待警方釐清。

嘉義市消防局表示，救護人員到達時，發現有一輛轎車車底朝上翻覆在垂楊路上，經查看後，人員已自行從轎車爬出脫困，無人員受困車內，張姓男駕駛（25歲）及張姓乘客（27歲）站在人行道上，救護人員為張姓駕駛檢傷後發現右手掌多處玻璃割傷，左手肘及頭部有擦傷，另一名乘客雙手多處擦傷給予清創傷口移除玻璃碎片及包紮止血，張姓兄弟意識皆清醒並表示不需送醫。

張姓兄弟表示，行駛於垂楊路上突然車輛失控，撞上人行道上治安維護監控系統，撞擊力道讓設備連根拔起，而車輛亦隨即翻覆，車頭毀損凹陷，大燈脫落，安全氣囊也爆破；由於第一時間兩人並未遭車輛夾住，弟弟急中生智用雙腳踹開車窗玻璃後兩人從車窗爬出脫困，但在脫困過程雙手遭玻璃割傷，所幸兩人均只有輕傷意識清楚，亦未傷及行人。