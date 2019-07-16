軍人帶妹妹搭計程車忘拿行李 台中警幫找回

2019-07-16 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



一名軍人帶妹妹從高雄搭車到台中，下車忘了拿行李急報案，台中警方幫忙找回，這對兄妹才鬆了一口氣，感謝員警。

台中市清水警分局大秀派出所警員陳訓偉、黃健綸日前接獲兩兄妹心急如焚報案，他們將行李箱忘在計程車後車廂。

25歲顏姓男子帶21歲遠從高雄前來台中市清水區處理新建案交屋事宜，兄妹倆搭乘火車自沙鹿火車站下車後，改搭計程車前往清水區，下車時不慎將行李遺忘在該計程車上，因人生地不熟只能尋求警方協助。

據了解，顏男是現役軍人，所攜物品中有軍人制服等重要物品，急忙請求警方協助。

員警獲報後先安撫兩兄妹情緒、調閱沙鹿火車站往清水區行駛路線監視器、並陪同報案人前往沙鹿火車站尋找該計程車司機，車隊車行調度中心通報各車隊檢視車輛後車廂，約過了2小時某車隊傳來好消息，紀姓司機所載送且發現該遺失物20吋藍色行李箱。經警方聯繫後相約於遠雄建設招待中心領取，清點無訛當面交還。報案人兄妹由衷感謝警方的熱心的幫忙及尋找。