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影／網紅交警蔡八郎拍影片教用平安筆 避免堵交通受罰

2019-07-16 07:50聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市交通大隊警員蔡整宜因為上警廣播報路況時，都會準備一個冷笑話，今年5月間，他因提供一則與台語歌「金包銀」有關的冷笑話後，被市民取綽號為「蔡八郎」，成為空中網紅，台中市警局交大為了向市民宣傳如何使用「隨車標繪筆」，也就是俗稱的「平安筆」，也請他拍攝一段宣導影片，提醒市民發生車禍後，如何使用平安筆標繪相關位置，避免車禍造成後方交通堵塞，影響其他人的用路安全。

台中市警局交通大隊表示，因蔡整宜在警廣的宣傳效果良好，所以此次教導市民使用「平安筆」的宣導影片，也請蔡擔任主角，教導市民如何在發生車禍後，迅速標繪涉案車輛的相對位置、距離，然後可以盡快移車，避免影響其他用路人的通行，根據統計，今年1月至6月為止，台中市就有55名駕駛人因發生車禍後，沒有迅速移車，造成後方車輛圍堵而遭開罰的案例。

台中市警局交通大隊指出，駕駛人若車內備有一支隨車標繪筆，就能避免二次車禍的發生，因為在車來車往的道路上，不少駕駛會徘徊在車邊，其他行徑車輛如果沒留意，很容易造成駕駛二次車禍，甚至造成車禍意外更加嚴重，導致現場交通事故處理時間更久。隨車標繪比在坊間書局、網路拍賣網站都容易購得。

台中市交通大隊提醒，若車上沒有平安筆，也可以拿隨身的口紅或是路邊石頭等暫代，因發生交通事故，車輛尚能行駛，而不盡速將汽車位置標繪移置路邊，致妨礙交通者，可依道路交通管理處罰條例，罰駕駛人600元以上至1800元以下罰款。

交大隊長林沐弘說，通常市民遇到交通事故會將車停在馬路上，一停至少要10分鐘以上，如果遇到上、下班尖峰時段，整條馬路除了塞、還是塞，駕駛人車上如果備有隨車標繪筆，在無人受傷、只有車損的情況下，就可以先行將車角定位，再移到安全地方等待員警處理。

台中市警局交通大隊警員蔡整宜因上警廣播報路況時，都會自備冷笑話，成為空中網紅，台...
台中市警局交通大隊警員蔡整宜因上警廣播報路況時，都會自備冷笑話，成為空中網紅，台中市警局今天公布的宣導影片，也找他擔任主角。圖／台中市警局交通大隊提供
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