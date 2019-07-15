東引遊客機車車禍 母女1死1傷

2019-07-15 17:21 中央社 馬祖15日電



馬祖東引今天發生機車傷亡事故，一對母女共乘一輛機車，疑似失控摔車，媽媽頭部、胸腔嚴重受創，傷重不治；女兒受傷沒有生命危險。這是東引開放觀光以來首次發生遊客騎機車致死的事故。

據了解，來自新北市的53歲劉姓女子，陪同甫自國防管理學院畢業的女兒到東引島入營履職，離報到還有1天時間，母女2人騎著機車到各處景點參觀。

接近中午，結束燈塔、一線天參觀行程後，劉姓媽媽載著女兒經過保修排附近路段時發生車禍，媽媽頭部、胸腔嚴重受創，傷重不治；女兒手、腿部受傷，意識清楚，沒有生命危險。