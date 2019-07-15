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妨礙安寧案深夜驟降近9成 台南宮廟行動公約奏效

2019-07-15 16:04聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府警察局推動台南宮廟行動公約奏效，上月受理民眾報案宮廟妨礙安寧案件，較去年同期大幅減少近7成，其中深夜時段銳減近9成，成效顯著。

市警局表示，台南市政府自102年迄今持續推動及宣導廟會優質化政策，也是市長黃偉哲上任後行動警政重要概念之一，大多宮廟已逐漸形成共識並配合遵守。

而市警局自今年年5月份辦理宮廟行動公約，110受理宮廟妨礙安寧案件數6月為37件，與去年6月105件相較，案件數減少達64.76%，其中，22時至翌日8時，去年為43件，今年僅5件，大幅減少88.37%。

市警局說，警察局長黃宗仁為維護優質宮廟文化，除宣示嚴正執法，今年5月10日起至5月30日止，針對全市2758家宮廟（有立案1630間、未立案1128家）結合市府民政局、消防局、環保局等相關局處，以各警分局為單位，辦理「優質宮廟、文化府城」行動公約。

會中也推動「高自主管理」、「低環保公害」、「交通真順暢」、「零聚眾鬥毆」、「警民共協力」、「社會好期待」等六大主軸分區座談會共計16場次，邀集約4成6宮廟主委、代表人共1289人出席，並有1268家宮廟完成行動公約簽署，有效達成「自律」共識。

台南市政府警察局推動台南宮廟行動公約奏效。圖/台南市政府警察局提供
台南市政府警察局推動台南宮廟行動公約奏效。圖/台南市政府警察局提供
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台南市政府警察局長黃宗仁推動台南宮廟行動公約，繳出亮眼成績單。圖/台南市政府警察...
台南市政府警察局長黃宗仁推動台南宮廟行動公約，繳出亮眼成績單。圖/台南市政府警察局提供
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台南市政府警察局推動台南宮廟行動公約奏效，許多宮廟負責人簽名力挺。圖/台南市政府...
台南市政府警察局推動台南宮廟行動公約奏效，許多宮廟負責人簽名力挺。圖/台南市政府警察局提供
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警察宮廟文化黃偉哲
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