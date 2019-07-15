失智母親不願出門 戶政貼心到府補辦身分證

2019-07-15 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市政府推出戶政行動化到府服務，不論是結婚、身分證補發等，只要市民行動不便無法到戶所親辦，就可申請專員到府，運用行動載具，快速查證民眾資料，就地辦理所需服務。市民鄭先生的母親患有失智，身分證與健保卡遺失卻不願出門補辦，導致相關證件缺失，甚至無法就診，最後鄭先生得知有到府服務後，透過一通電話，總算解決一家人的煩惱。

日前市民鄭先生帶高齡母親就醫時，發現健保卡和身分證同時遺失，想補辦證件，但母親失智數年，哄了好久仍不願拍照，且聽到要出門就怕得將自己反鎖房內，一家人都拿她沒辦法，不僅無法看診，相關證件也因無身分證無法辦理，著急地致電到香山戶政所詢問，後來透過「戶政行動化」服務完成戶籍登記。

鄭先生表示，高齡母親失智數年，近來隨著年邁漸漸失能，健康情形變得更差，本來要送安養中心，但母親很怕陌生人，又不捨母親獨處，家人們承擔起照顧責任，雖然照顧病人很辛苦，但「可以哭泣但不洩氣，可以悲傷但不放棄」，感謝香山戶所快速的補證及完成健保卡通報，不用出門也能完成讓他大大鬆了口氣。

香山戶政事務所主任柳劍山表示，台灣面臨少子化、人口老化與撫養問題，65歲以上老人、在家照顧嬰幼兒、身心障礙、重大傷病等民眾，若欲獨自出門洽公有一定難度，甚至完全無法出門，這些有特殊需求的民眾，需要政府提供客製化服務，付出更多的關懷，未來這項需求也會越來越多。