登山客疑走岔路失聯 195小時後溪谷尋獲已氣絕

2019-07-15 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



台南市63歲楊姓男子6日上午參加登山隊準備登南插天山前，因忘記帶無線電返回登山口停車場，不料一去就失聯，桃園市消防局協調空勤總隊等22個單位支援搜救勤務，直到昨天下午約2點18分 才在另一條登山路線旁100多公尺下的溪谷找到人，但是已經無生命跡象，昨晚9點半把遺體送至登山口。

搜救過程中，有的山友一度質疑桃市消防局刻意不提供搜救「GPS定位軌跡圖」，消防局反駁指出，救災救護指揮中心每日行動電話系統業者查詢失蹤者最後通訊基地台位址及方位角，一直追蹤楊的手機訊號，但疑因手機關機，無法取得位置資訊。

搜救勤務自6日至14日，歷經195小時艱難搜救，共計動員搜救人力455人次、搜救犬8隻。