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登山客疑走岔路失聯 195小時後溪谷尋獲已氣絕

2019-07-15 10:54聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

台南市63歲楊姓男子6日上午參加登山隊準備登南插天山前，因忘記帶無線電返回登山口停車場，不料一去就失聯，桃園市消防局協調空勤總隊等22個單位支援搜救勤務，直到昨天下午約2點18分 才在另一條登山路線旁100多公尺下的溪谷找到人，但是已經無生命跡象，昨晚9點半把遺體送至登山口。

搜救過程中，有的山友一度質疑桃市消防局刻意不提供搜救「GPS定位軌跡圖」，消防局反駁指出，救災救護指揮中心每日行動電話系統業者查詢失蹤者最後通訊基地台位址及方位角，一直追蹤楊的手機訊號，但疑因手機關機，無法取得位置資訊。

搜救勤務自6日至14日，歷經195小時艱難搜救，共計動員搜救人力455人次、搜救犬8隻。

參加搜救單位有桃園義消、山域義消防、桃園市警局、當地山青、農委會林務局、桃園市迅雷救援協會、吉普車救援協會、台灣樂山協會、台中市三棲救難協會、台南市政府消防局、山地義勇警察人員、中華民國山難救助協會南區搜救委員會、台灣磐石救難隊、國軍特戰指揮部、特訓中心、中華民國山難救助協會台北市支會、中華民國山難救助協會北區搜救委員會、中華民國山難救助協會中區搜救委員會、林口登山隊、台北fun登山隊、台北市士林區體育會山岳委員會、台南青山登山會等22個機關團體全力加入搜救工作。

搜救隊員在溪谷固定好遺體往上接力，準備護送到路邊。圖/桃園市消防局提供
搜救隊員在溪谷固定好遺體往上接力，準備護送到路邊。圖/桃園市消防局提供
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搜救隊員經過195小時終於找到登山客，但是已經氣絕無生命跡象。圖/桃園市消防局提...
搜救隊員經過195小時終於找到登山客，但是已經氣絕無生命跡象。圖/桃園市消防局提供
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