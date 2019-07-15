童玩節戲水驚傳猥褻 變態男手指深入男童屁縫往上抓

2019-07-15 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭國際童玩節戲水區每天都爆多遊客，卻驚傳有戀態男混入人群中，趁機對男童猥褻。鄭姓女子在社群po網，指他的6歲兒子戲水床旁，被人用手指深入屁股縫，由下往上用力抓屁股。主辦單位已經調閱監視器追查，也會加強安全巡邏。

鄭姓女子在臉書社團「宜蘭知識+」po文，「去童玩節戲水的人小心了！」指出她的兒子昨天下午跟爺爺奶奶去去童玩節戲水時，在水床旁的水道，被約160公分高、年紀約大學的男生，用力的抓屁股。根據男童描述，該名男子身穿泳褲、戴泳鏡，當時有跟爺爺奶奶說，但老人家認為只是戲水不慎碰到。

兒子回家後告訴媽媽，有個大男生用力抓他屁股，鄭女才仔細問兒子當時的狀況。她不滿抱怨，童玩節每天戲水的人潮這麼多，此事不能姑息，同時也藉由po文提大家注意，當下要立即反映，才能抓到變態男，以免更多人受害。

消息傳出後，引爆網友憤憤不平紛紛上網留言痛批「變態」、「噁心狂魔」、「決定泳褲後面要放榴槤」、「抓到人就踹他雞雞」。