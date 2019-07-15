兒虐警政合作 婦幼隊與百家醫院建通報平台

2019-07-15 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



近年來兒虐、家暴案件層出不窮，民眾關注社會安全網是否出現漏洞。警政署表示，兒虐案件中，醫療人員其評估與診斷是關鍵，各縣市警局婦幼隊已與107家醫療院所完成窗口建置，加速兒虐案件通報。

警政署婦防治組科長陳玲君表示，早年家暴與兒虐案件多半隱而未現，近年則是意識抬頭加上社群媒體發達使通報數增。過往保護網絡是由社政、警政與檢察機關各據法令行事，致兒虐事件初期以社政機關為主；目前各警局婦幼警察隊接獲醫院通報兒虐案件後，會由各分局派出所員警到現場，若確認有死傷立即危險，社工與家防官會介入，並在24小時內通報警政婦幼系統。

陳玲君說，兒少法今年的修正對兒虐案來說是一大保護，社政單位合理懷疑兒少有危險之虞，得請求員警即時強制進入住宅等處所，且應移送警方並報請檢方處理。

陳玲君表示，為防兒虐衍生聚眾事件，警政應因防治作為分期前、中、後三步驟。包含期前時成立情資蒐集平台、訂定處理原則；期中時積極及時處理、業管系統回報；及期後的適時回應澄清等。而警政署也透過三級預防架構來進行宣導，包含預防宣導如被害預防、行方不明兒少協尋工作、疑似兒虐拒訪案件的處理等。