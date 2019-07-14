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南市青山登山會長登南插天山失蹤 今確定罹難會員不捨

2019-07-14 23:46聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市青山登山會楊姓會長，6日上午攀登桃園市復興區南插天山失蹤9天，連日來青山登山會會員在臉書PO文，並將PO文放在桃園市復興消防分隊，希望能他能平安歸來，但今天下午傳出不幸消息，搜救人員在一處溪谷發現楊會長遺體，會員都相當難過。

楊會長7月6日在登山途中因忘記攜帶無線電，返回拿取與登山隊伍分開後失蹤。楊失蹤當天登山隊友發現他沒跟上，也往依約在登山口集合，立即向消防隊報案，搜救人員一連9天來上山搜救，今下午傳出不幸消息，在一處溪谷發現楊男遺體。

警消人員研判，當時他才走入南插天山，即偏離登山路徑，搜救員曾在接近傳統登山路徑處，發現登山隊的2個登山隊布條，還在現場撿到疑似楊抽剩的新鮮菸蒂，但數日下來仍未見他蹤影。研判他因路況不熟，沒多久即失足，掉落近百公尺深溪谷傷重不治，遺體預計今天深夜搬運下山。

據了解，楊會長登山有近30年經驗，但未曾登過南插天山，據隊員轉述，意外發生當日，楊拿到無線電後，曾在無線電對話中抱怨，未何要挑這麼難爬的山，沒想到隊員最後在登山口苦等不到他來會合。

搜救人員表示，楊當時為了要趕上隊伍，卻因不熟路線走錯，才會意外失足墜谷，消息傳回多日在山下守候多日家屬時，家屬都相當難過。

台南市青山登山會楊姓會長失蹤，連日來會員在臉書PO文希望他平安歸來。記者黃宣翰/...
台南市青山登山會楊姓會長失蹤，連日來會員在臉書PO文希望他平安歸來。記者黃宣翰/翻攝
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桃園市復興區南插天山是具有挑戰性中級山，如果沒有專業嚮導，很容易迷路。圖／復興消...
桃園市復興區南插天山是具有挑戰性中級山，如果沒有專業嚮導，很容易迷路。圖／復興消防分隊提供
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桃園市復興區南插天山是具有挑戰性中級山，如果沒有專業嚮導，很容易迷路。圖／復興消...
桃園市復興區南插天山是具有挑戰性中級山，如果沒有專業嚮導，很容易迷路。圖／復興消防分隊提供
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