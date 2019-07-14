登山客準備登南插天山前失聯 今下午尋獲已無生命跡象

2019-07-14 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



台南市63歲楊姓男子6日參加24人登山隊準備攀登桃園市復興區南插天山，入山後因為忘記帶無線電又獨自返回，從此失聯。經過多日搜尋，特搜隊今天下午約2點10分，在偏離登山隊位置另一條山路100公尺下的溪谷找到他，但已經沒有生命跡象，因為下溪谷和上來都沒有路，所有搜救隊接到消息後都趕往意外地點，準備接力把人送上山路邊，預計晚上9點過後才能抵達登山口。

搜救人員下午從午線電接獲找到人的消息，但是知道楊已無生命跡象時相當難過。桃園市消防局指出，研判楊回登山口車上拿到無線電要再和隊友會合時，不慎走到另一條叉路，而且不小心從一旁不顯眼的位置跌落，整個人直墜100公尺深的山谷溪流，搜救隊先前雖曾經過他滑落的地點，但因為附近沒有明顯滑落的痕跡而未察覺，直到今天再重新搜尋，試著在附近綁登山布條的位置仔細找，並決定用繩索往山谷下找人，最後在谷底溪水邊找到楊，已無生命跡，研判墜落時受重傷才撐不住 。

搜救隊員指出，下到溪谷要花上一個多小時，如果要把楊送到山路邊至少兩小時，再回到登山口應該是晚上9點以後。楊的家人這幾天一直在登山口等消息，下午知道找到人但無生命跡象時萬分難過